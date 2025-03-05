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Лига Чемпионов
Бавария
05.03.2025 22:00 – FT 3 : 0
Байер
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Лига чемпионов
05 марта 2025, 23:56 | Обновлено 05 марта 2025, 23:58
550
5

Мюнхенский разгром в ЛЧ. Бавария впервые за три года обыграла Байер

Мюнхенцы одержали победу со счетом 3:0

05 марта 2025, 23:56 | Обновлено 05 марта 2025, 23:58
550
5
Мюнхенский разгром в ЛЧ. Бавария впервые за три года обыграла Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В среду, 5 марта, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Бавария» и «Байер».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Бавария» быстро вышла вперед в матче – на 9-й минуте забил Гарри Кейн. Удвоил преимущество в поединке Джамал Мусиала на 54-й. Закрепил победу «ротен» Кейн, который оформил дубль на 75-й, забив с точки.

«Бавария» впервые с 2022 года сумела победить «Байер».

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

Лиги чемпионов. 1/8 финала, 5 марта.

Бавария – Байер – 3:0
Голы: Кейн, 9, 75 (пен), Мусиала, 54.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким, Ляймер, Дэвис, Киммих, Горетцка, Коман, Мусиала, Олисе, Кейн.

«Байер»: Коварж, Мукиэле, Та, Инкапиэ, Эрмосо, Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо, Виртц, Адли.

Фотогалерея матча

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Байер Бавария Лига чемпионов Бавария - Байер Гарри Кейн Джамал Мусиала
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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pol-55
Гаррі знову зробив гру.
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+2
Серж
На удивление легко.
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+2
Макс Максов
Баєр вже не той?
Ответить
0
Liverpool-FС
Баварія 👏
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0
Samuel
Ну шо розклади міняються, пів фінал Баварія - Барса(і то не факт)
Ответить
-1
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