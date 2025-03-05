Мюнхенский разгром в ЛЧ. Бавария впервые за три года обыграла Байер

В среду, 5 марта, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Бавария» и «Байер».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

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«Бавария» быстро вышла вперед в матче – на 9-й минуте забил Гарри Кейн. Удвоил преимущество в поединке Джамал Мусиала на 54-й. Закрепил победу «ротен» Кейн, который оформил дубль на 75-й, забив с точки.

«Бавария» впервые с 2022 года сумела победить «Байер».

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

Лиги чемпионов. 1/8 финала, 5 марта.

Бавария – Байер – 3:0

Голы: Кейн, 9, 75 (пен), Мусиала, 54.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким, Ляймер, Дэвис, Киммих, Горетцка, Коман, Мусиала, Олисе, Кейн.

«Байер»: Коварж, Мукиэле, Та, Инкапиэ, Эрмосо, Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо, Виртц, Адли.

Фотогалерея матча