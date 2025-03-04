Бавария – Байер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 марта в 22:00 поединок ЛЧ
В среду, 5 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Байер».
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале MEGOGO.
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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