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Лига Чемпионов
Бавария
05.03.2025 22:00 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 марта 2025, 10:03 |
20
0

Бавария – Байер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 марта в 22:00 поединок ЛЧ

04 марта 2025, 10:03 |
20
0
Бавария – Байер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Байер

В среду, 5 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Байер».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале MEGOGO.

Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – Байер
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Трансляция матча В эфире

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Байер Бавария смотреть онлайн Бавария - Байер Лига чемпионов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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