5 марта на «Альянц-Арене» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» встретится с «Байером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда в прошлом сезоне откровенно опозорилась. Несмотря на то, что в 2022/2023 было только за счет осечки Боруссии в Дортмунде было взято очередную серебряную салатницу, и капитально усилили состав, в том числе и приобретя Харри Кейна, не удалось взять ни единого титула. Сейчас, уже при Компани, получилось оторваться как раз от Байера в Бундеслиге - но проиграли ему же в кубке, причем на своем поле.

В Лиге чемпионов немцы не обходились без ряда довольно серьезных и болезненных поражений. Но в том числе было пять побед, в том числе разгромные 5:1 с Шахтером - этого хватило, чтобы выйти в плей-офф. Но в нем не обошлось без нервотрепки: ведя 2:0 в Глазго, пропустили от Селтика. И проигрывали дома до 90+ минуты, но гол Дэвиса спас от экстра-тайме.

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Байер

Клуб переписал свою историю в прошлом сезоне. Тогда он не проигрывал ни разу на внутренней арене, что принесло историческое, первое за все время, чемпионство в Германии. Помимо серебряной салатницы, прибавили и кубок страны. А вот в Лиге Европы уступили Аталанте. Сейчас подопечные Хаби Алонсо отстают от Баварии в Бундеслиге. Но в кубке справились с ней, и еще могут сохранить титул.

В Лиге чемпионов эти немцы проявили себя лучше, чем гранд из Мюнхена. Они взяли пять побед и шестнадцать очков, и этого хватило для того, чтобы Виктор Бонифасе и компания прошли напрямую в 1/8 финала главного европейского турнира.

Статистика личных встреч

Это представители одной страны, так что история противостояния невероятно богатая. Но важно, что в последних шести поединках попеременно были ничьи и победы клуба из Леверкузена. В текущем сезоне в Бундеслиге была пара ничьих, а победу гостей в Мюнхене в рамках кубка уже упоминали.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут довольно уверенной победы подопечных Компани. Но с учетом актуальной истории противостояний, ждем успеха гостей с форой +1 гол (коэффициент - 1,6).