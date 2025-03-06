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  4. «Нет времени хвалить себя». Реакция тренера Баварии на разгром Байера в ЛЧ
Лига чемпионов
06 марта 2025, 02:36 |
158
0

«Нет времени хвалить себя». Реакция тренера Баварии на разгром Байера в ЛЧ

Венсан Компани доволен игрой подопечных

06 марта 2025, 02:36 |
158
0
«Нет времени хвалить себя». Реакция тренера Баварии на разгром Байера в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компании поделился эмоциями после уверенной победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над леверкузенским «Байером» (3:0).

«Первая часть задания позади, но нас ждет еще вторая игра в Леверкузене. Важно, чтобы мы были так же сосредоточены и в ответной игре. Нам придется снова выйти на поле во вторник. Мы сохраняем спокойствие, ведь мы стабильно показывали, что готовы ко всему, что нас ждет, и это чувство должно быть всегда. Мы хорошо выступили сегодня и должны сделать то же самое на следующей неделе. Так что нет времени хвалить себя. Ребята могут быть довольны, но сейчас все внимание сосредоточено на «Бохуме», а затем на ответном матче.

Мы уже играли с Леверкузеном четыре раза, и сегодня снова все было сосредоточено на деталях, даже если результат в итоге не выглядит таковым.

Как там Нойер? На данный момент у меня нет никакой информации о травме Мануэля. Но, по-видимому, он повредил икроножную мышцу во время празднования», – ответил Компани.

Ответная игра запланирована на 11 марта, начало в 22:00 по Киеву.

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Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
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