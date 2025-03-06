ФОТО. Компани пришлось менять вратаря. Нойер травмировался в Лиге чемпионов
5 марта Бавария разгромила Байер 3:0 в первом поединке 1/8 финала, Мануэль не доиграл
5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Байер.
Поединок прошел на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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На старте второго тайма именитый голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер получил травму ноги.
Наставнику Баварии Венсану Компани пришлось заменить вратаря. Вместо Нойера на поле вышел 21-летний Йонас Урбиг.
Пока что неизвестны сроки восстановления Мануэля и точный характер повреждения.
ФОТО. Компани пришлось менять вратаря. Нойер травмировался в Лиге чемпионов
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