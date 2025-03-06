5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Байер.

Поединок прошел на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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На старте второго тайма именитый голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер получил травму ноги.

Наставнику Баварии Венсану Компани пришлось заменить вратаря. Вместо Нойера на поле вышел 21-летний Йонас Урбиг.

Пока что неизвестны сроки восстановления Мануэля и точный характер повреждения.

ФОТО. Компани пришлось менять вратаря. Нойер травмировался в Лиге чемпионов