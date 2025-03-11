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Лига Чемпионов
Проходит дальше Интер Милан
11.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 1
Фейеноорд
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 23:53 | Обновлено 11 марта 2025, 23:54
284
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Неррадзури в 1/4 финала. Интер дома одолел Фейеноорд

Команде Симоне Индзаги добыла победу на домашнем стадионе

11 марта 2025, 23:53 | Обновлено 11 марта 2025, 23:54
284
0
Неррадзури в 1/4 финала. Интер дома одолел Фейеноорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

Во вторник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».

Встречу принял Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.

Хозяева поля контролировали ход встречи и даже могли разгромить соперника, но огранились победой со счетом 2:1. Голами в составе итальянского коллектива отличились Маркус Тюрам и Хакан Чалханоглу, в составе «Фейеноорда» голом отличился Якуб Модер.

С общим счетом 4:1 «неррадзури» прошли дальше.

В 1/4 финала «Интер» встретится с мюнхенской «Баварией».

Лига чемпионов. 1/8 финала

Интер – Фейеноорд – 2:1

Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (пенальти) – Модер, 42 (пенальти)

Интер: Соммер, Биссек, Ачерби (Коччи, 84), Павар, Аугусто (Бастони, 61), Мхитарян (Аслани, 61), Чалханоглу, Фратеззи (Беренбрух, 84), Дюмфрис, Тюрам (Арнаутович, 71), Тареми

Фейеноорд: Велленройтер, Буэно, Ганцко, Билен, Рид (Митчелл, 75), Иванушеч (Редмонд, 75), Смал, Модер, Слити (Траунер, 63), Уэда (Карранца, 63), Муса

Фото матча:

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Интер Милан Интер - Фейеноорд Фейеноорд Лига чемпионов Хакан Чалханоглу Маркус Тюрам
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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