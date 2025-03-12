Робин ВАН ПЕРСИ: «Мы играли против очень сильной команды»

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Робин ван Перси прокомментировал поражение от миланского «Интера» (1:2, 1:4 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Игроки работали очень упорно и хорошо защищались, как с высокой, так и с низкой линией защиты. Некоторые моменты должны были бы быть лучше, но мы играли против очень сильной команды, и когда они начали прессинговать, было очень тяжело.

Никогда не приятно пропускать гол так рано, мы также чувствовали наших болельщиков на протяжении всей игры, и они поддерживали нас. Игроки сделали все, что могли, и я не могу просить большего. Было обидно пропустить гол сразу после перерыва».