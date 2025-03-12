Интер – Фейеноорд – 2:1. Триумф неррадзури. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».

Встречу принимал Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

В 1/4 финала «Интер» сыграет с «Баварией».

Лига чемпионов. 1/8 финала

Интер – Фейеноорд – 2:1 (обновляется)

Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (пенальти) – Модер, 42 (пенальти)

❗️ГОЛ! Тюрам забил в ворота Фейеноорда, 8-я минута, 1:0

❗️ГОЛ! Модер забил в ворота Интера, 42-я минута, 1:1

❗️ГОЛ! Чалханоглу забил в ворота Фейеноорда, 51-я минута, 2:1