Интер – Фейеноорд – 2:1. Триумф неррадзури. Видео голов и обзор матча
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».
Встречу принимал Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.
В 1/4 финала «Интер» сыграет с «Баварией».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Интер – Фейеноорд – 2:1 (обновляется)
Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (пенальти) – Модер, 42 (пенальти)
❗️ГОЛ! Тюрам забил в ворота Фейеноорда, 8-я минута, 1:0
❗️ГОЛ! Модер забил в ворота Интера, 42-я минута, 1:1
❗️ГОЛ! Чалханоглу забил в ворота Фейеноорда, 51-я минута, 2:1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий специалист выделил легендарного Пеле
Ответный матч 1/8 финала также завершился победой сине-гранатовых – 3:1