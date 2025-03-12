Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Фейеноорд – 2:1. Триумф неррадзури. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше Интер Милан
11.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 1
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 марта 2025, 01:21 |
339
0

Интер – Фейеноорд – 2:1. Триумф неррадзури. Видео голов и обзор матча

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

12 марта 2025, 01:21 |
339
0
Интер – Фейеноорд – 2:1. Триумф неррадзури. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Во вторник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».

Встречу принимал Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

В 1/4 финала «Интер» сыграет с «Баварией».

Лига чемпионов. 1/8 финала

Интер – Фейеноорд – 2:1 (обновляется)

Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (пенальти) – Модер, 42 (пенальти)

❗️ГОЛ! Тюрам забил в ворота Фейеноорда, 8-я минута, 1:0

❗️ГОЛ! Модер забил в ворота Интера, 42-я минута, 1:1

❗️ГОЛ! Чалханоглу забил в ворота Фейеноорда, 51-я минута, 2:1

События матча

51’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Якуб Модер (Фейеноорд).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
По теме:
«Мы провели идеальную игру». Слот прокомментировал матч с ПСЖ
«Я очень рад за него». Комментарии Флика после матча с Бенфикой
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Интер Милан Фейеноорд Лига чемпионов Интер - Фейеноорд видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Футбол | 11 марта 2025, 07:48 12
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду

Немецкий специалист выделил легендарного Пеле

Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов
Футбол | 11 марта 2025, 21:40 7
Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов
Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов

Ответный матч 1/8 финала также завершился победой сине-гранатовых – 3:1

Трубин против Соареша. Экс-вратарь сказал, кто будет первым номером Бенфики
Футбол | 12.03.2025, 02:38
Трубин против Соареша. Экс-вратарь сказал, кто будет первым номером Бенфики
Трубин против Соареша. Экс-вратарь сказал, кто будет первым номером Бенфики
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Футбол | 11.03.2025, 08:17
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Футбол | 11.03.2025, 16:13
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
10.03.2025, 12:19
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 17
Футбол
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
11.03.2025, 01:02
Теннис
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
10.03.2025, 09:42 2
Бокс
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
10.03.2025, 12:46 1
Футбол
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем