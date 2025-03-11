Интер Милан

11 марта на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Фейеноордом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда из-за не лучшей финансовой ситуации владельца была вынуждена постоянно продавать или отпускать звезд, находя ему бюджетные замены. Это не помешало в прошлом сезоне выиграть скудетто, причем максимально уверенно, досрочно. Да и сейчас, пусть и без прежнего доминирования, удается вести борьбу за первенство в Серии А, прежде всего, с Наполи - недавно очный поединок принес ничью. А чуть раньше, пройдя Лацио, миланский гранд стал полуфиналистом кубка. Впрочем, получается не все, и в Суперкубке в январе проиграли, впервые в том турнире при Симоне Индзаги.

В Лиге чемпионов итальянцы без проблем прошли основной раунд. Там у них было шесть побед - не выиграли только в гостях у Манчестер Сити (0:0) и у Байера (0:1). Спокойно выйдя в 1/8 финала, там начали дома с голландцами. Там получилось оформить комфортные 2:0.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Фейеноорд

Клуб в прошлом сезоне потерял и чемпионство в Эредивизии, которое отнял ПСВ, и главного тренера - Слота переманил Ливерпуль. На его место прибыл Приске, но после оптимистичного начала, с выигранным Суперкубком Нидерландов, датчанин разочаровал. С ним гранд и вовсе упал на четвертое место в текущей таблице, причем Твенте и АЗ готовы столкнуть еще ниже. В конце зимы тренером назначили ван Перси, но очки терялись уже и при нем.

При этом голландцы хорошо смотрелись в Лиге чемпионов. В основном раунде они взяли четыре победы (в том числе и над Баварией 3:0), а также отыгрались на ничью с 0:3 в Манчестере с Сити. Продолжились сюрпризы и в плей-офф. Продав в Милан Хименеса, и пропустив от мексиканца, все равно прошли итальянцев - 1:0 дома, 1:1 на этом же стадионе. Сейчас же нужна победа минимум в два гола, причем на выезде.

Статистика личных встреч

Итальянцы долго ждали возможности отомстить: в 2002-м году они проиграли в полуфинале Кубка УЕФА. Причем после 0:1 дома ограничились ничьей 2:2 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой уверенной победы хозяев в результативном матче. Но тут все ясно, и нет особенно смысла тратить силы. Ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,72).