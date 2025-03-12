Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ

После победы в первом матче, вышедшей достаточно незаслуженной, «Ливерпуль» дома должен был закрепить успех и, как минимум, не проиграть, чтобы пройти «ПСЖ» на пути к 1/4 финала Лиги чемпионов.

Однако с самого начала все пошло не по плану «красных». Алиссон, который в Париже творил чудеса, был бессилен после ошибки партнера – Конате, прерывая в подкате прострел Хакими, на 12 минуте выкатил мяч для Дембеле на удар по пустым воротам.

А дальше пошла веселая игра. Обе команды имели множество шансов забить. В игре были и выносы из пустых ворот, и сейвы вратарей, и штанги, и незасчитанные голы после оффсайдов... Однако легально отличиться не удалось никому ни в основное время, ни в дополнительное, поэтому логично, что игра перешла в серию пенальти.

В нем просто ужасно пробивали хозяева. И если к удау Мохамеда Салаха вопросов не возникло, то Дарвин Нуньес и Кертис Джонс должны были помнить, что бесхитростные низовые удары в угол – это то, что во многом принесло Джанлуиджи Доннарумме звание лучшего игрока Евро-2020. У парижан же Витинья, Рамуш, Дембеле и Дуэ были точными и принесли команде выход в четвертьфинал ЛЧ, а «Ливерпулю» ничего не остается, как только официально оформлять чемпионство в АПЛ.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первая игра – 1:0)

«Ливерпуль» – «ПСЖ» – 0:1 (пен. 1:4)

Гол: Дембеле, 12

Предупреждения: Макалистер, 90+2 – Маркиньос, 46

Серия пенальти: 0:1 – Витинья, 1:1 – Салах, 1:2 – Рамуш, 1:2 – Нуньес (вратарь), 1:3 – Дембеле, 1:3 – Джонс (вратарь), 1:4 – Дуе

«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд (Кванса, 73), ван Дейк, Конате (Эндо, 111), Робертсон – Макаллистер (Джонс, 91), Гравенберх, Собослаи (Эллиотт, 106) – Салах, Диогу Жота (Нуньес, 73), Диас (Гакпо, 102)

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньос (Беральдо, 90+3), Мендеш – Руис (Заир-Эмери, 91), Витинья, Невеш (Рамуш, 120) – Кварцхелия (Ли Кан Ин, 102), Дембеле, Барколя (Дуэ, 67)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Энфилд Роуд» (Ливерпуль, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА