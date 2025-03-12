Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Лига Чемпионов
Ливерпуль
11.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 0 : 1
1 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
ПСЖ Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 марта 2025, 00:47 | Обновлено 12 марта 2025, 01:34
1085
19

Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Подопечные Арне Слота пропустили в дебюте матча, не забили и отвратительно били пенальти

12 марта 2025, 00:47 | Обновлено 12 марта 2025, 01:34
1085
19
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

После победы в первом матче, вышедшей достаточно незаслуженной, «Ливерпуль» дома должен был закрепить успех и, как минимум, не проиграть, чтобы пройти «ПСЖ» на пути к 1/4 финала Лиги чемпионов.

Однако с самого начала все пошло не по плану «красных». Алиссон, который в Париже творил чудеса, был бессилен после ошибки партнера – Конате, прерывая в подкате прострел Хакими, на 12 минуте выкатил мяч для Дембеле на удар по пустым воротам.

А дальше пошла веселая игра. Обе команды имели множество шансов забить. В игре были и выносы из пустых ворот, и сейвы вратарей, и штанги, и незасчитанные голы после оффсайдов... Однако легально отличиться не удалось никому ни в основное время, ни в дополнительное, поэтому логично, что игра перешла в серию пенальти.

В нем просто ужасно пробивали хозяева. И если к удау Мохамеда Салаха вопросов не возникло, то Дарвин Нуньес и Кертис Джонс должны были помнить, что бесхитростные низовые удары в угол – это то, что во многом принесло Джанлуиджи Доннарумме звание лучшего игрока Евро-2020. У парижан же Витинья, Рамуш, Дембеле и Дуэ были точными и принесли команде выход в четвертьфинал ЛЧ, а «Ливерпулю» ничего не остается, как только официально оформлять чемпионство в АПЛ.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первая игра 1:0)

«Ливерпуль» – «ПСЖ» – 0:1 (пен. 1:4)

Гол: Дембеле, 12

Предупреждения: Макалистер, 90+2 – Маркиньос, 46

Серия пенальти: 0:1 – Витинья, 1:1 – Салах, 1:2 – Рамуш, 1:2 – Нуньес (вратарь), 1:3 – Дембеле, 1:3 – Джонс (вратарь), 1:4 – Дуе

«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд (Кванса, 73), ван Дейк, Конате (Эндо, 111), Робертсон – Макаллистер (Джонс, 91), Гравенберх, Собослаи (Эллиотт, 106) – Салах, Диогу Жота (Нуньес, 73), Диас (Гакпо, 102)

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньос (Беральдо, 90+3), Мендеш – Руис (Заир-Эмери, 91), Витинья, Невеш (Рамуш, 120) – Кварцхелия (Ли Кан Ин, 102), Дембеле, Барколя (Дуэ, 67)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Энфилд Роуд» (Ливерпуль, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и даже одна пара
Пора прощаться. Ливерпуль проведет кадровую чистку летом
ВИДЕО. Трент травмировал связки колена в матче Ливерпуля против ПСЖ
Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик выиграл первый бой и что будет во втором
Бокс | 11 марта 2025, 01:45 4
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик выиграл первый бой и что будет во втором
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик выиграл первый бой и что будет во втором

Чарльз считает, что британец будет готов намного лучше

Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
Футбол | 11 марта 2025, 20:27 35
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»

Команда не сумела обыграть Карпаты

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Бокс | 11.03.2025, 08:58
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Футбол | 11.03.2025, 08:17
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
АЛИССОН: «Он меня действительно раздражает. Этот парень очень сильный»
Футбол | 12.03.2025, 00:59
АЛИССОН: «Он меня действительно раздражает. Этот парень очень сильный»
АЛИССОН: «Он меня действительно раздражает. Этот парень очень сильный»
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Серж
А ПСЖ наконец понял, что волосатое говно должно не стоять на воротах, а сидеть на лавке. Вот и результат. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Макс Максов
Заруба була якісна! А пенальті то вже таке...
Ответить
+1
T-800
охохохохох 6 фолов ПСЖ 
КАК БУДТО НА ПОЛЕ ИГРАЛИ КАТАЛОНСКИЕ ГНОМЫ ВМЕСТЕ С  ДЕМБЕЛЕ!!!
Ответить
0
Snooker
ПСЖ заслуженно вышли дальше ,ещё в 1 матче должны были наказывать Ливерпуль 
Ответить
0
Snooker
Доннарумма гений в серии пенальти,Энрике топ тренер. 
Ответить
0
Samuel
Заслужено, в тому шо лівер не пройшов винні самі
Ответить
0
Snooker
Мбаппе ушел и ПСЖ ожил 
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Серж
Ливер сам себе создал проблемы и должен был сливать ещё в основное или дополнительное время. Абсолютно безвольная игра. 
Ответить
-1
Brian
Жаль конечно Ливерпуль. Но с другой стороны ЛЧ всё равно выиграет РЕал независимо от того как закончаться остальные матчи.
Ответить
-1
Показать Скрыть 5 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
10.03.2025, 01:36 12
Теннис
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 17
Футбол
Неймар дал важное обещание Барселоне
Неймар дал важное обещание Барселоне
10.03.2025, 01:37
Футбол
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
10.03.2025, 18:45 64
Футбол
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
10.03.2025, 12:46 1
Футбол
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем