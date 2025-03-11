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Лига Чемпионов
Ливерпуль
11.03.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 10:56 |
50
0

Ливерпуль – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2025, 10:56 |
50
0
Ливерпуль – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть «Ливерпуль» и «ПСЖ». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Энфилд Роуд», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Ливерпуль уверенно двигается к чемпионству в АПЛ, имея преимущество в 15 очков над «Арсеналом». Недавно команда победила «Саутгемптон» 3:1 благодаря двум пенальти Мо Салаха. Впереди финал Кубка английской лиги против «Ньюкасла», хотя несколько игроков из-за травм матч пропустят.

«ПСЖ» также доминирует в своем чемпионате, опережая конкурентов на 16 очков. Парижане стремятся выиграть Лигу чемпионов, хотя в первом матча с «Ливерпулем», где они доминировали, проиграли 0:1 из-за блестящей игры Алиссона. В «ПСЖ» нет кадровых потерь, и они готовы к реваншу.

Первая игра показала преимущество «ПСЖ» по всем статистическим показателям, но результат был в пользу «Ливерпуля» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «ПСЖ» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
11 марта 2025 -
22:00
ПСЖ
Победа Ливерпуля 2.32 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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