Во вторник, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть «Ливерпуль» и «ПСЖ». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Энфилд Роуд», начало – в 22:00 по Киеву.

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Ливерпуль уверенно двигается к чемпионству в АПЛ, имея преимущество в 15 очков над «Арсеналом». Недавно команда победила «Саутгемптон» 3:1 благодаря двум пенальти Мо Салаха. Впереди финал Кубка английской лиги против «Ньюкасла», хотя несколько игроков из-за травм матч пропустят.

«ПСЖ» также доминирует в своем чемпионате, опережая конкурентов на 16 очков. Парижане стремятся выиграть Лигу чемпионов, хотя в первом матча с «Ливерпулем», где они доминировали, проиграли 0:1 из-за блестящей игры Алиссона. В «ПСЖ» нет кадровых потерь, и они готовы к реваншу.

Первая игра показала преимущество «ПСЖ» по всем статистическим показателям, но результат был в пользу «Ливерпуля» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «ПСЖ» в украинской версии сайта.