11 марта в 22:00 прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал французский клуб ПСЖ.

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Первый матч неделей ранее в Париже на арене Парк де Пренс завершился победой английского клуба (1:0).

ПСЖ уравнял ситуацию по сумме двух матчей благодаря голу Усмана Дембеле в первом тайме (1:0).

Героем серии пенальти стал кипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарума, который отразил два удара.

Дарвин Нуньес и Кертис Джонс не забили для Ливерпуля в серии пенальти.

ПСЖ вышел в четвертьфинал, где сыграет против английской Астон Виллы или бельгийского Брюгге (3:1 в первой игре).

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1/8 финала. Ответный матч, 11 марта

22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1 (пен. 1:4)

Гол: Усман Дембеле, 12

Серия пенальти: Витинья (0:1), Мохамед Салах (1:1), Гонсалу Рамуш (1:2), Дарвин Нуньес (сэйв), Усман Дембеле (1:3), Кертис Джонс (сэйв), Дезире Дуэ (3:4)

Первый матч – 1:0

Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Усман Дембеле, 12 мин