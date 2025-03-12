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Лига Чемпионов
Ливерпуль
11.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 0 : 1
1 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
ПСЖ Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 марта 2025, 00:50 | Обновлено 12 марта 2025, 01:15
1738
0

Ливерпуль – ПСЖ – 0:1 (пен 1:4). Красные вылетели из ЛЧ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2025, 00:50 | Обновлено 12 марта 2025, 01:15
1738
0
Ливерпуль – ПСЖ – 0:1 (пен 1:4). Красные вылетели из ЛЧ. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта в 22:00 прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал французский клуб ПСЖ.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч неделей ранее в Париже на арене Парк де Пренс завершился победой английского клуба (1:0).

ПСЖ уравнял ситуацию по сумме двух матчей благодаря голу Усмана Дембеле в первом тайме (1:0).

Героем серии пенальти стал кипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарума, который отразил два удара.

Дарвин Нуньес и Кертис Джонс не забили для Ливерпуля в серии пенальти.

ПСЖ вышел в четвертьфинал, где сыграет против английской Астон Виллы или бельгийского Брюгге (3:1 в первой игре).

🏆 Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала. Ответный матч, 11 марта

22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1 (пен. 1:4)

Гол: Усман Дембеле, 12

Серия пенальти: Витинья (0:1), Мохамед Салах (1:1), Гонсалу Рамуш (1:2), Дарвин Нуньес (сэйв), Усман Дембеле (1:3), Кертис Джонс (сэйв), Дезире Дуэ (3:4)

Первый матч – 1:0

Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Усман Дембеле, 12 мин

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Усман Дембеле (ПСЖ).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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Ливерпуль Усман Дембеле ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ серия пенальти Джанлуиджи Доннарумма Кертис Джонс Дарвин Нуньес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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