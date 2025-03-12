Ливерпуль – ПСЖ – 0:1 (пен 1:4). Красные вылетели из ЛЧ. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
11 марта в 22:00 прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал французский клуб ПСЖ.
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Первый матч неделей ранее в Париже на арене Парк де Пренс завершился победой английского клуба (1:0).
ПСЖ уравнял ситуацию по сумме двух матчей благодаря голу Усмана Дембеле в первом тайме (1:0).
Героем серии пенальти стал кипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарума, который отразил два удара.
Дарвин Нуньес и Кертис Джонс не забили для Ливерпуля в серии пенальти.
ПСЖ вышел в четвертьфинал, где сыграет против английской Астон Виллы или бельгийского Брюгге (3:1 в первой игре).
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1/8 финала. Ответный матч, 11 марта
22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1 (пен. 1:4)
Гол: Усман Дембеле, 12
Серия пенальти: Витинья (0:1), Мохамед Салах (1:1), Гонсалу Рамуш (1:2), Дарвин Нуньес (сэйв), Усман Дембеле (1:3), Кертис Джонс (сэйв), Дезире Дуэ (3:4)
Первый матч – 1:0
Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Усман Дембеле, 12 мин
События матча
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