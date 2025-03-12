Обе команды заслуживали пройти дальше. Луис Энрике празднует победу ПСЖ

Французский ПСЖ одолел английский Ливерпуль в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ сравнял счет в двухматчевом противостоянии (1:1) благодаря голу Усмана Дембеле на 12-й минуте, а затем победил в серии пенальти (пен. 4:1).

Голкипер Джадлуиджи Доннарумма получил награду лучшему игроку матча. В серии пенальти он отразил два удара, а 19-летний резервист Дезире Дуэ реализовал решающий пенальти.

ПСЖ встретится с Астон Виллой или Брюгге в четвертьфинале.

ПСЖ выиграл лишь одно из предыдущих восьми двухматчевых противостояний в еврокубках, когда уступал дома в первом матче. Единственный успех был в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/24 против Барселоны (2:3 дома, 4:1 в гостях).

Луис Энрике, главный тренер ПСЖ, в комментарии Amazon Prime:

«Не имеет значения, заслуживали ли мы победы. Обе команды заслуживали пройти дальше. Мы были лучшими в Париже, соперники играли лучше здесь. Но моя команда показала отличную личность и характер на Энфилде. Атмосфера была фантастической и играть здесь было очень сложно.

Когда жребий определил пару Ливерпуль – Париж, оба тренера подумали все равно: это будет один из лучших матчей, которые можно увидеть в Европе. Лига чемпионов – это не о стабильности. Здесь нужно играть отлично в ключевые моменты. Мы много страдали, и соперники много страдали».

Маркиньос, защитник ПСЖ:

«Это был очень трудный матч. Нам пришлось приложить максимум усилий, было действительно сложно, но мы сделали все возможное, чтобы победить в этом противостоянии. Ливерпуль требует от тебя многого – это очень сильная команда. Теперь мы в четвертьфинале и должны быть готовы к еще одному непростому противостоянию.

Это особый день для нас – приехать сюда и победить с такой молодой командой. Тренер, персонал, все проделали отличную работу. Наши возможности безграничны. Мы не можем останавливаться на этом – есть еще работа. Нам нужно восстановиться и думать о следующем матче – дома против Марселя в Лиге 1 в воскресенье».