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Лига Чемпионов
Ливерпуль
11.03.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 01:42 |
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Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 11 марта в 22:00 по Киеву

11 марта 2025, 01:42 |
70
0
Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

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11 марта ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов проведут Ливерпуль и ПСЖ. Встреча должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

У Ливерпуля пока все хорошо, команда стремительно приближается к чемпионству в АПЛ, клуб лидирует с отрывом 15 очков, второй Арсенал имеет игру в запасе, что не сильно меняет картину.

В последнем туре «мерсисайдцы» одолели дома аутсайдера Саутгемптон 3:1, хоть и проиграли первый тайм, дублем в этом матче отметился Мо Салах, но забил оба мяча с пенальти. Конечно, Арне Слот заряжает своих ребят и на то, чтоб выиграть Лигу Чемпионов. На выходных у клуба будет возможность взять трофей, так как надо будет сыграть в финале Кубка английской лиги против Ньюкасла.

Из-за травм предстоящую встречу пропустят Бредли, Гомес и Мортон, но эти ребята точно не были ключевыми фигурами на поле.

Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ

Парижане явно сильно расстроены, после первой встречи с Ливерпулем, ведь при серьезном преимуществе даже не удалось распечатать ворота соперника. Один из тех дней, когда подопечным Луиса Энрике сильно не повезло.

У ПСЖ тоже нет проблем в чемпионате, хотя в Лиге 1 уровень конкуренции ниже, чем в Англии, клуб лидирует с отрывом 16 очков, совсем скоро можно будет отпраздновать досрочное чемпионство. Поскольку команда сыграет в полуфинале Кубка Франции, а конкуренты остались не самые сильные, вероятность сделать «золотой дубль» высокая.

Боссы клуба уже привыкли к титулам на внутренней арене, хочется взять Лигу Чемпионов, которая никак не покоряется. Команда попала в сложное положение, хотя надо отыграть всего один мяч. Радует тот факт, что у парижан нет кадровых потерь.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

В первом матче ПСЖ владел огромным преимуществом, 71 на 29% владение мячом, 27:2 статистика ударов, 10:1 удары в створ.

При таких цифрах парижане умудрились проиграть 1:0. Хоть Ливерпулю сильно повезло, а Алиссон творил чудеса в воротах, так мерсисайдцев в этом сезоне никто не «возил».

Прогноз

Есть ощущение, что в первом матче недооценил немного соперника, хоть и не поплатился за это.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуль – 2,25, ничья – 3,98, победа ПСЖ – 2,91. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, на «Энфилде» будет совсем иная игра, гостям невероятно тяжело на этом стадионе, поэтому поставлю на чистую победу «мерсисайдцев».

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
11 марта 2025 -
22:00
ПСЖ
Победа Ливерпуля 2.25 Сделать ставку
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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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