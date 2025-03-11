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11 марта ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов проведут Ливерпуль и ПСЖ. Встреча должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

У Ливерпуля пока все хорошо, команда стремительно приближается к чемпионству в АПЛ, клуб лидирует с отрывом 15 очков, второй Арсенал имеет игру в запасе, что не сильно меняет картину.

В последнем туре «мерсисайдцы» одолели дома аутсайдера Саутгемптон 3:1, хоть и проиграли первый тайм, дублем в этом матче отметился Мо Салах, но забил оба мяча с пенальти. Конечно, Арне Слот заряжает своих ребят и на то, чтоб выиграть Лигу Чемпионов. На выходных у клуба будет возможность взять трофей, так как надо будет сыграть в финале Кубка английской лиги против Ньюкасла.

Из-за травм предстоящую встречу пропустят Бредли, Гомес и Мортон, но эти ребята точно не были ключевыми фигурами на поле.

Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ

Парижане явно сильно расстроены, после первой встречи с Ливерпулем, ведь при серьезном преимуществе даже не удалось распечатать ворота соперника. Один из тех дней, когда подопечным Луиса Энрике сильно не повезло.

У ПСЖ тоже нет проблем в чемпионате, хотя в Лиге 1 уровень конкуренции ниже, чем в Англии, клуб лидирует с отрывом 16 очков, совсем скоро можно будет отпраздновать досрочное чемпионство. Поскольку команда сыграет в полуфинале Кубка Франции, а конкуренты остались не самые сильные, вероятность сделать «золотой дубль» высокая.

Боссы клуба уже привыкли к титулам на внутренней арене, хочется взять Лигу Чемпионов, которая никак не покоряется. Команда попала в сложное положение, хотя надо отыграть всего один мяч. Радует тот факт, что у парижан нет кадровых потерь.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

В первом матче ПСЖ владел огромным преимуществом, 71 на 29% владение мячом, 27:2 статистика ударов, 10:1 удары в створ.

При таких цифрах парижане умудрились проиграть 1:0. Хоть Ливерпулю сильно повезло, а Алиссон творил чудеса в воротах, так мерсисайдцев в этом сезоне никто не «возил».

Прогноз

Есть ощущение, что в первом матче недооценил немного соперника, хоть и не поплатился за это.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуль – 2,25, ничья – 3,98, победа ПСЖ – 2,91. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, на «Энфилде» будет совсем иная игра, гостям невероятно тяжело на этом стадионе, поэтому поставлю на чистую победу «мерсисайдцев».