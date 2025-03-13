В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Встречу принимает Олд Траффорд в Манчестере.

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Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

На 50-й минуте капитан хозяев поля Бруну Фернандеш вывел свою команд вперед, реализовав второй пенальти за матч. 2:1 на табло Олд Траффорд.

❗️ ВИДЕО. Опять пенальти. Фернандеш вывел Ман Юнайтед вперед