Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Йожеф считает, что такого быть не должно
Известный украинский тренер Йожеф Сабо отреагировал на конфликт Матвея Пономаренко и Владислава Ваната, который произошел после матча 21 тура УПЛ против луганской «Зари».
«Такого не должно быть. Надо примирить их, потому что это одна команда, и должен быть мир. Ваната и Пономаренко следует посадить за стол переговоров. Думаю, Шовковский должен в это вмешаться и вырулить ситуацию», – лаконично сказал Сабо.
Ранее сам Матвей Пономаренко объяснил стычку с Владиславом Ванатом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в трех сетах переиграла Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал тысячника в США
Бывший нападающий киевлян подверг критике Владислава Ваната