Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ

Известный украинский тренер Йожеф Сабо отреагировал на конфликт Матвея Пономаренко и Владислава Ваната, который произошел после матча 21 тура УПЛ против луганской «Зари».

«Такого не должно быть. Надо примирить их, потому что это одна команда, и должен быть мир. Ваната и Пономаренко следует посадить за стол переговоров. Думаю, Шовковский должен в это вмешаться и вырулить ситуацию», – лаконично сказал Сабо.

Ранее сам Матвей Пономаренко объяснил стычку с Владиславом Ванатом.