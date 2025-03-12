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  4. Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 12:04 |
3925
5

Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ

Йожеф считает, что такого быть не должно

12 марта 2025, 12:04 |
3925
5
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо отреагировал на конфликт Матвея Пономаренко и Владислава Ваната, который произошел после матча 21 тура УПЛ против луганской «Зари».

«Такого не должно быть. Надо примирить их, потому что это одна команда, и должен быть мир. Ваната и Пономаренко следует посадить за стол переговоров. Думаю, Шовковский должен в это вмешаться и вырулить ситуацию», – лаконично сказал Сабо.

Ранее сам Матвей Пономаренко объяснил стычку с Владиславом Ванатом.

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Йожеф Сабо Владислав Ванат Матвей Пономаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Заря Луганск
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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zzg77
Треба покликати Трампа, він примирить!
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+1
nivavn
Для таких ситуацій в команді повинен бути капітан. А його в колективі НЕМА !!! буя, крім виносити вимпели на початку матчів, більш ні нашо не годен...
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+1
Fitness.sports
Пономаренко и Ванат Как бы игроки одного плана,  По крайней мире панамец им не конкурент.
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+1
potemkin78
млин раздули из мухи слона. 
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0
Перець
та ще чора 1.5 л Оболоні полірнулись і помирились
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0
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