«Детский сад». Милевский отреагировал на конфликт Ваната и Пономаренко

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на конфликт Матвея Пономаренко и Владислава Ваната, который произошел после матча 21 тура УПЛ против луганской «Зари».

«Я не знаю ситуацию изнутри и потому не могу сказать, кто прав, а кто виноват. В свое время у меня были перепалки с Аличем, но только на словах. Распускать руки не очень красиво, особенно, если ты играешь за Динамо (Киев). Со стороны это выглядит, мягко говоря, не по-взрослому, какой-нибудь детский сад. Надо уважать себя, партнеров и клуб. На вас люди смотрят.

Думаю, у Динамо есть кому подсказать, чтобы такого больше не повторилось. Я уверен, что ребята постарше разберутся и подскажут молодежи, как себя правильно вести. Чемпионство рядом, команда должна сплотиться и достичь поставленных целей. Вперед ребята, я в вас верю», – сказал Милевский.

Ранее сам Матвей Пономаренко объяснил стычку с Владиславом Ванатом.