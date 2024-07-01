Стала известна соперница Костюк в 1/32 финала Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) узнала соперницу в 1/32 финала Уимблдона-2024.

Во 2-м раунде британского мейджора украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 82), которая на старте соревнований переиграла Пейтон Стернс (США, WTA 52) в двух сетах.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Дарья Сэвилл (Австралия) – Пейтон Стернс (США) – 6:4, 6:2

Ранее Костюк и Сэвилл играли между собой только 1 раз. В 2018 году Марта одолела Дарью на Кубке Федераций, который сейчас называется Кубок Билли Джин Кинг.

Костюк в 1/64 финала Уимблдона переиграла Ребекку Шрамкову.