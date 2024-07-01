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  4. Стала известна соперница Костюк в 1/32 финала Уимблдона-2024
Уимблдон
01 июля 2024, 19:07 |
1333
0

Стала известна соперница Костюк в 1/32 финала Уимблдона-2024

Во 2-м раунде мейджора Марта встретится с Дарьей Сэвилл

01 июля 2024, 19:07 |
1333
0
Стала известна соперница Костюк в 1/32 финала Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Сэвилл

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) узнала соперницу в 1/32 финала Уимблдона-2024.

Во 2-м раунде британского мейджора украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 82), которая на старте соревнований переиграла Пейтон Стернс (США, WTA 52) в двух сетах.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Дарья Сэвилл (Австралия) – Пейтон Стернс (США) – 6:4, 6:2

Ранее Костюк и Сэвилл играли между собой только 1 раз. В 2018 году Марта одолела Дарью на Кубке Федераций, который сейчас называется Кубок Билли Джин Кинг.

Костюк в 1/64 финала Уимблдона переиграла Ребекку Шрамкову.

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Пейтон Стернс Марта Костюк Дарья Сэвилл (Гаврилова) Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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