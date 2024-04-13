Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче

12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Вторыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Элина Свитолина (WTA 18) и Жаклин Кристиан (WTA 75).

Украинка одержала победу над румынкой в двух партиях и увеличила преимущество «сине-желтых» – 2:0.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

Вторая игра. 12 апреля. Зеленый грунт

Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5

Это была первая встреча девушек.

В первой игре 12 апреля Леся Цуренко в трех сетах вырвала победу у Аны Богдан.

Второй игровой день стартует сегодня, 13 апреля, в 18:00 по Киеву. Первыми сыграют первые номера сборных: Элина Свитолина и Ана Богдан.

После поединка Элины и Кристиан могут встретиться Леся Цуренко и Жаклин Кристиан, если это еще будет нужно. Последним запуском запланирована парная игра: сестры Киченок Людмила и Надежда против тандема Анка Тодони / Мара Гае.

Украина – Румыния – 2:0