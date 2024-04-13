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  4. Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
ITF
13 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 13 апреля 2024, 00:58
992
10

Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче

Элина переиграла Жаклин во 2-й игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг

13 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 13 апреля 2024, 00:58
992
10
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Вторыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Элина Свитолина (WTA 18) и Жаклин Кристиан (WTA 75).

Украинка одержала победу над румынкой в двух партиях и увеличила преимущество «сине-желтых» – 2:0.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

Вторая игра. 12 апреля. Зеленый грунт

Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5

Это была первая встреча девушек.

В первой игре 12 апреля Леся Цуренко в трех сетах вырвала победу у Аны Богдан.

Второй игровой день стартует сегодня, 13 апреля, в 18:00 по Киеву. Первыми сыграют первые номера сборных: Элина Свитолина и Ана Богдан.

После поединка Элины и Кристиан могут встретиться Леся Цуренко и Жаклин Кристиан, если это еще будет нужно. Последним запуском запланирована парная игра: сестры Киченок Людмила и Надежда против тандема Анка Тодони / Мара Гае.

Украина – Румыния – 2:0

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Элина Свитолина – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Жаклин Кристиан женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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8number
Молодці дівчата. І Еліна і Леся 💕
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+13
Elis
З перемогою, Еліна! Молодчина! Форма далека від 100% але на досвіді 2 сетів вистачило.
Леся подивилась на Крістіан, перехрестилась і сподівається, що завтра їй грати не доведеться))) 
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+9
Stanislav Matusevych
Оце вже більше було схоже на справжній теніс. І вітер навіть не завадив. Трудова перемога від Еліни над непростою суперницею, яка перебуває в непоганій формі. Тепер збірна однією ногою в фінальній частині КБДК, оскільки і Еліна у своєму другому матчі, і особливо пара будуть фаворитами.
Сьогодні дівчата молодці!
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+8
mevast
Непроста ця Кристіан. Помучила Еліну. Лесі з нею буде тяжко.
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+6
Leonidas B
Еліна ще не в найкращих кондиціях, але завдяки характеру змогла перемогти, Жаклін показала дуже пристойну гру.
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+5
sirjoga
гарний видався вечір для нас, ще й теплий
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+4
Sashamar
Мені румунка сподобалась, недарма так непогано грала останні турніри. Кілька разів вже починав думати: "Все, поплыл наш клиент, сейчас каяться будет", - аж ні. Чіпка. Не знаю як в цьому сезоні, а в наступному може наробити шурхіту.
Добре б завтра проти неї Юлю поставити. Не заради виграшу, а заради досвіду.
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+3
C.Пеклов
Молодець Еліно!Хоча прийшлося попотіти...Україна вперед!
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+3
Olex
Ну все, тепер можно Стародубцевій дати зіграти, мабуть. 
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+2
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