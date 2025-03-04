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  4. Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Англия
04 марта 2025, 00:31 |
742
1

Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену

Вероятно, украинский вратарь летом перейдет в «Манчестер Сити»

04 марта 2025, 00:31 |
742
1
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, «Манчестер Сити» приложит максимум усилий, чтобы подписать украинского вратаря летом. «Горожане» хотят предложить за украинского стража ворот 30 миллионов евро. «Реал» уже нашел замену Лунину, 30 миллионов вырученных за украинца «сливочные» планируют инвестировать в трансфер голкипера «Эспаньола» Джоана Гарсии.

В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Эспаньол Джоан Гарсия трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник
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ivankondrat96
Луніну цілком до снаги стати першим номера в якомусь європейському гранді
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