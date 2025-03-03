Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Легенда «Динамо» высказался о чемпионской борьбе в УПЛ
Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался относительно борьбы за чемпионство в этом сезоне Украинской премьер-лиги.
«Много вопросов о чемпионстве. Но слушайте, еще ничего не сделано. Вы наверняка нас хотите расслабить такими вопросами.
Еще половина чемпионата впереди, у нас много выездных игр. Еще вся борьба впереди, поэтому сейчас даже задавать такие вопросы не нужно. Наша задача – быть хладнокровными и готовиться к каждой игре, как к финалу.
А вам лично (обращается к журналисту), если спрашиваете о банкете, я уже бутылочку вискарика подгоню, если станем чемпионами. Или лучше футболку? Не проблема», – сказал Андрей.
Ранее Ярмоленко сообщил, что готов приехать на матчи Лиги наций, если Ребров вызовет его.
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