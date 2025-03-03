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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 20:14 |
2150
7

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»

Легенда «Динамо» высказался о чемпионской борьбе в УПЛ

03 марта 2025, 20:14 |
2150
7
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался относительно борьбы за чемпионство в этом сезоне Украинской премьер-лиги.

«Много вопросов о чемпионстве. Но слушайте, еще ничего не сделано. Вы наверняка нас хотите расслабить такими вопросами.

Еще половина чемпионата впереди, у нас много выездных игр. Еще вся борьба впереди, поэтому сейчас даже задавать такие вопросы не нужно. Наша задача – быть хладнокровными и готовиться к каждой игре, как к финалу.

А вам лично (обращается к журналисту), если спрашиваете о банкете, я уже бутылочку вискарика подгоню, если станем чемпионами. Или лучше футболку? Не проблема», – сказал Андрей.

Ранее Ярмоленко сообщил, что готов приехать на матчи Лиги наций, если Ребров вызовет его.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: UA-Football
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Комментарии 7
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apepa
суркис за чемпионство уже подогнал продажным судьям миллион долларов. Так что засунь себе этот вискарик себе в задницу Андрюша!
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