Ярмоленко рассказал, продолжит ли играть за сборную Украины

Пресс-конференцию с представителями Динамо Киев клуб организовал вместе с GG.BET

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко пропускал последние матчи сборной Украины из-за того, что тренер Сергей Ребров решил не вызывать вингера, хотя на момент последних встреч проблем со здоровьем не было.

Ярмоленко готов приехать на матчи Лиги наций, если Ребров его вызовет.

«Мы постоянно общаемся с Сергеем Станиславовичем. Вызовет он меня на этот раз или нет – зависит только от него. Моя задача показывать все, что я могу на футбольном поле. Пытаюсь показывать свои лучшие качества. Если наставник вызовет меня – значит, я буду в сборной. Если нет – это будет его решение».

«Я ни в коей мере не буду обижаться на решение тренера», – передает слова Ярмоленко корреспондент Sport.ua Сергей Цыба.

Сборная Украины 20 и 23 марта сыграет в плей-офф Лиги наций против Бельгии.