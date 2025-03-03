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Сборная УКРАИНЫ
03 марта 2025, 17:13 | Обновлено 03 марта 2025, 17:32
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4

Ярмоленко рассказал, продолжит ли играть за сборную Украины

Игрок готов, все зависит от тренера

03 марта 2025, 17:13 | Обновлено 03 марта 2025, 17:32
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Ярмоленко рассказал, продолжит ли играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Пресс-конференцию с представителями Динамо Киев клуб организовал вместе с GG.BET

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко пропускал последние матчи сборной Украины из-за того, что тренер Сергей Ребров решил не вызывать вингера, хотя на момент последних встреч проблем со здоровьем не было.

Ярмоленко готов приехать на матчи Лиги наций, если Ребров его вызовет.

«Мы постоянно общаемся с Сергеем Станиславовичем. Вызовет он меня на этот раз или нет – зависит только от него. Моя задача показывать все, что я могу на футбольном поле. Пытаюсь показывать свои лучшие качества. Если наставник вызовет меня – значит, я буду в сборной. Если нет – это будет его решение».

«Я ни в коей мере не буду обижаться на решение тренера», – передает слова Ярмоленко корреспондент Sport.ua Сергей Цыба.

Сборная Украины 20 и 23 марта сыграет в плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Умник
Ярмолу вызывать необходимо. Потому что 1 Циганков справа это капец мало.
Гуцуляк пока статичен.
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+1
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kadaad
Его времена в сборной прошли. Он даже против Ворсклы, которая находится в зоне вылета и то ничего не может сделать!!!!
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Микола Унгурян
якщо не буде травмований то однозначно варто запрошувати, 1. що він таки найбіль шаряджений гравець на перемогу (на відміну від мажорної молоді), та 2 щоб побив рекорд тимощука по кількості матчів (хоча важко буде побити цей рекорд - ще мінімум 2 роки трудитись)
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-1
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