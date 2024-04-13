Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе
Украинки не смогли досрочно закончить матчевую встречу, все решится в матче дуэтов
13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжила матчевую встречу квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Во втором поединке второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) Леся Цуренко (WTA 42) не сумела переиграть Жаклин Кристиан (WTA 75), счет сравнялся.
Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния
Четвертый матч. 13 апреля. Зеленый грунт
Леся Цуренко – Жаклин Кристиан – 6:2, 4:6, 4:6
Отметим, что команды сыграют еще парную встречу, которая должна выявить победителя матчевого противостояния.
Украина – Румыния – 2:2
- Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0
- Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5
- Элина Свитолина – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 6:4
- Леся Цуренко – Жаклин Кристиан – 6:2, 4:6, 4:6
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