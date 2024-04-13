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  4. Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе
ITF
13 апреля 2024, 23:57 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:36
2590
21

Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе

Украинки не смогли досрочно закончить матчевую встречу, все решится в матче дуэтов

13 апреля 2024, 23:57 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:36
2590
21
Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжила матчевую встречу квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Во втором поединке второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) Леся Цуренко (WTA 42) не сумела переиграть Жаклин Кристиан (WTA 75), счет сравнялся.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

Четвертый матч. 13 апреля. Зеленый грунт

Леся Цуренко – Жаклин Кристиан – 6:2, 4:6, 4:6

Отметим, что команды сыграют еще парную встречу, которая должна выявить победителя матчевого противостояния.

Украина – Румыния – 2:2

  • Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0
  • Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5
  • Элина Свитолина – Ана Богдан4:6, 6:4, 6:4
  • Леся Цуренко Жаклин Кристиан – 6:2, 4:6, 4:6

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Леся Цуренко женская сборная Украины по теннису Украина - Румыния смотреть онлайн Жаклин Кристиан Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Румынии по теннису
Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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sirjoga
Випускайте сестер
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+5
C.Пеклов
румунки виглядали сьогодні потужніше,це треба визнати.Що ж прийшла пора сестрам доводити,що Україна краща.
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+2
Олексій Коваль
Це шок...
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+2
chevars
Чому не починають гру? Чому ми подаємо протест із затягування гри?
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+1
Stanislav Matusevych
Дива не сталося, хоча воно було дуже близьким. Невчасно Крістіан у середині другого сету таки знайшла, чим боротися проти Лесі. Її дропи виявилися занадто класними, а перемога - заслуженою. В принципі, й так після невдачі Еліни було зрозуміло, що справа вирішуватиметься у парах. Так само зрозуміло, що проти сестер Кіченок зіграють не якісь там ноунейми, а Богдан/Крістіан. Тут ми фаворити, і вже час вмикати характер, бо програти матч з 2:0 у перший день - зовсім ніяково. Тим більше, обидві румунки вже добряче намучилися сьогодні в одиночках.
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
ulefka
Цуренко дніще вонюче
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0
C.Пеклов
Таки проти сестер вийдуть Богдан,Крістіан
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Vik_77
Не повинні зіграні в парі сестри Кіченок програти  такий важливий і вирішальний  матч. Мені здається 2:0 закриють 
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0
George Hayes
Хто шарить в тенісі? Як можна с досвідом Цуренко кожен раз пропускати укорочені від румунки? Просто нонсенс
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0
Показать Скрыть 3 ответа
mevast
Я вам відкрию таємницю. Щоб ми тут не писали та пророкували, а результат поєдинків був наперед погоджений з небесною канцелярією. Наші гравчині про це не знають і зараз картають себе за допущені помилки.
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-1
Андрій Ванчак
Це,  поки що, легке позорище. Є Надія і Люда, що до повного позорняцтва не дійде...
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-3
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