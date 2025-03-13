Минус Гауфф и Паолини. Стали известны все четвертьфиналистки в Индиан-Уэллс

На хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс определены все четвертьфиналистки.

Последние четыре участницы стали известны после матчей 4-го раунда в верхней части сетки, которые состоялись в ночь на 13 марта.

Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у Сонай Картал и далее встретится с Людмилой Самсоновой. Самсонова выбила шестую ракетку мира Жасмин Паолини.

Швейцарка Белинда Бенчич переиграла Коко Гауфф, добыв вторую победу в году над теннисисткой из топ-5.

За выход в полуфинал Индиан-Уэллс Бенчич поборется с победительницей Australian Open 2025 Мэдисон Киз. Американка не без проблем обыграла Донну Векич.

Днем ранее на И-У состоялись встречи 1/8 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше прошла и украинка Элина Свитолина.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сонай Картал [LL] – 6:1, 6:2

Людмила Самсонова [24] – Жасмин Паолини [6] – 6:0, 6:4

Коко Гауфф [3] – Белинда Бенчич – 6:3, 3:6, 4:6

Донна Векич [19] – Мэдисон Киз [5] – 6:4, 6:7 (7:9), 3:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [24]

Белинда Бенчич – Мэдисон Киз [5]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [9] – Элина Свитолина [23]

Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2]