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  4. Минус Гауфф и Паолини. Стали известны все четвертьфиналистки в Индиан-Уэллс
WTA
13 марта 2025, 09:21 |
1349
0

Минус Гауфф и Паолини. Стали известны все четвертьфиналистки в Индиан-Уэллс

Четвертьфиналы в верхней части сетки: Соболенко – Самсонова, Бенчич – Киз

13 марта 2025, 09:21 |
1349
0
Минус Гауфф и Паолини. Стали известны все четвертьфиналистки в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

На хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс определены все четвертьфиналистки.

Последние четыре участницы стали известны после матчей 4-го раунда в верхней части сетки, которые состоялись в ночь на 13 марта.

Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у Сонай Картал и далее встретится с Людмилой Самсоновой. Самсонова выбила шестую ракетку мира Жасмин Паолини.

Швейцарка Белинда Бенчич переиграла Коко Гауфф, добыв вторую победу в году над теннисисткой из топ-5.

За выход в полуфинал Индиан-Уэллс Бенчич поборется с победительницей Australian Open 2025 Мэдисон Киз. Американка не без проблем обыграла Донну Векич.

Днем ранее на И-У состоялись встречи 1/8 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше прошла и украинка Элина Свитолина.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сонай Картал [LL] – 6:1, 6:2
Людмила Самсонова [24] – Жасмин Паолини [6] – 6:0, 6:4

Коко Гауфф [3] – Белинда Бенчич – 6:3, 3:6, 4:6
Донна Векич [19] – Мэдисон Киз [5] – 6:4, 6:7 (7:9), 3:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [24]
Белинда Бенчич – Мэдисон Киз [5]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [9] – Элина Свитолина [23]
Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2]

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Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс Джессика Пегула Марта Костюк Елена Рыбакина Каролина Мухова Ига Свёнтек Чжэн Циньвень Мирра Андреева Арина Соболенко Сонай Картал Людмила Самсонова Жасмин Паолини Коко Гауфф Белинда Бенчич Донна Векич Мэдисон Киз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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