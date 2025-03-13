ВИДЕО. Как Киз с камбеком переиграла Векич, добыв 15-ю победу подряд

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 Мэдисон Киз (WTA 5, США) продлила свой винстрик до 15 матчей.

В 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс американка в трех сетах переиграла Донну Векич (Хорватия, WTA 22) за 2 часа и 19 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Донна Векич (Хорватия) [19] – Мэдисон Киз (США) [5] – 6:4, 6:7 (7:9), 3:6

На тай-брейке второй партии Мэдисон проигрывала 3:5, но сумела оформить камбек.

Это была четвертая встреча соперниц. Киз выиграла третье очное противостояние.

В четвертьфинал на кортах И-У Мэдисон сыграет против Белинды Бенчич, которая в своем поединке 4-го раунда одолела Коко Гауфф.

Помимо Векич, Киз на этих соревнованиях также выиграла у Анастасии Потаповой и Элизе Мертенс.