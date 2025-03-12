Выбила 3-ю ракетку. Бенчич одолела Гауфф и вышла в 1/4 финала Индиан-Уэллс

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 58) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 4-м раунде швейцарка прошла третью ракетку миру Коко Гауфф (США) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 3:6, 4:6

Это была четвертая встреча соперниц. Счет стал равным, 2:2. Бенчич взяла реванш у Гауфф за поражение в 1/8 финала Australian Open 2025.

Бенчич одержала вторую победу над теннисисткой из топ-5 в 2025 году. В Абу-Даби, где она стала чемпионкой, Белинда выиграла у Елены Рыбакиной.

Бенчич во второй раз сыграет в четвертьфинале на кортах Индиан-Уэллс. В 2019 она добралась до полуфинала.

Следующей соперницей Белинды будет победительница противостояния Донна Векич – Мэдисон Киз.