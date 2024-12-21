Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Усталость была, когда мы играли в еврокубках»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 14:16 |
71
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Усталость была, когда мы играли в еврокубках»

Полузащитник «Кривбасса» вспомнил игру его команды в еврокубках

21 декабря 2024, 14:16 |
71
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Усталость была, когда мы играли в еврокубках»
Егор Твердохлеб

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился воспоминаниями от выступлений криворожского клуба в квалификации к Лиге Европы, а затем – Лиги конференций:

«Усталость была, когда мы играли в еврокубках. Этот период длился около месяца. Тогда действительно было трудно, ведь мы часто не успевали восстановиться: сыграли игру и сразу садились в автобус. На следующий день уже ехали в другой город, чтобы играть в еврокубках или возвращались, чтобы играть в чемпионате.

Тот период был очень насыщенным и сложным, но мы все его прошли вместе. Возможно, результат был не таким, как мы на него рассчитывали, но мы вышли из этой ситуации вместе и, я считаю, после этого провели очень хороший отрезок в чемпионате».

Ранее Егор Твердохлеб высказался о невызове в сборную Украины.

По теме:
Сомнения в проф. пригодности. Чемпион мира может оказаться в Левом Береге
«Попасть в сборную Украины». Голкипер Ингульца рассказал свои цели
Рух хочет уволить Пономарева. Планируют купить тренера другого клуба УПЛ
Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Лига Европы Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Футбол | 20 декабря 2024, 22:30 13
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг

Все зависит от деталей, прописанных в контракте украинца

«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
Футбол | 21 декабря 2024, 10:32 23
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?

Бывшему нападающему киевлян не понравился анекдот от Владислава Ваната

Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Футбол | 20.12.2024, 23:42
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Барселона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21.12.2024, 14:01
Барселона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Футбол | 20.12.2024, 15:42
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 13
Футбол
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
19.12.2024, 13:23 34
Футбол
Тайсон все-таки соврал. Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем
Тайсон все-таки соврал. Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем
20.12.2024, 21:28 4
Бокс
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
20.12.2024, 11:53 5
Футбол
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
19.12.2024, 16:45 12
Футбол
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
19.12.2024, 17:54
Другие виды
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
19.12.2024, 09:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем