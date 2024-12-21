Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Усталость была, когда мы играли в еврокубках»

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился воспоминаниями от выступлений криворожского клуба в квалификации к Лиге Европы, а затем – Лиги конференций:

«Усталость была, когда мы играли в еврокубках. Этот период длился около месяца. Тогда действительно было трудно, ведь мы часто не успевали восстановиться: сыграли игру и сразу садились в автобус. На следующий день уже ехали в другой город, чтобы играть в еврокубках или возвращались, чтобы играть в чемпионате.

Тот период был очень насыщенным и сложным, но мы все его прошли вместе. Возможно, результат был не таким, как мы на него рассчитывали, но мы вышли из этой ситуации вместе и, я считаю, после этого провели очень хороший отрезок в чемпионате».

Ранее Егор Твердохлеб высказался о невызове в сборную Украины.