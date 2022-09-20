Источник: Динамо хотело подписать Пальму из Гондураса, но не сошлись в цене
Киевляне предлагали 1,5 млн евро за вингера греческого «Ариса»
Киевское «Динамо» в конце летнего межсезонья пыталось подписать вингера греческого «Ариса» Луиса Пальму.
Киевляне предлагали 1,5 млн евро за игрока сборной Гондураса, информирует Sport24.gr.
Однако греческий клуб хотел получить 2.5 млн евро, и сделка не состоялась.
В активе 22-летнего Луиса Пальмы в нынешнем сезоне 3 гола и 5 ассистов в 9 матчах за «Арис». Вингер провел 4 матча за национальную сборную Гондураса.
Контракт игрока с греческим клубом действует до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 450 тысяч евро.
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