Источник: Динамо хотело подписать Пальму из Гондураса, но не сошлись в цене

Киевское «Динамо» в конце летнего межсезонья пыталось подписать вингера греческого «Ариса» Луиса Пальму.

Киевляне предлагали 1,5 млн евро за игрока сборной Гондураса, информирует Sport24.gr.

Однако греческий клуб хотел получить 2.5 млн евро, и сделка не состоялась.

В активе 22-летнего Луиса Пальмы в нынешнем сезоне 3 гола и 5 ассистов в 9 матчах за «Арис». Вингер провел 4 матча за национальную сборную Гондураса.

Контракт игрока с греческим клубом действует до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 450 тысяч евро.