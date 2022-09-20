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  4. Источник: Динамо хотело подписать Пальму из Гондураса, но не сошлись в цене
Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 21 сентября 2022, 00:50
227
0

Источник: Динамо хотело подписать Пальму из Гондураса, но не сошлись в цене

Киевляне предлагали 1,5 млн евро за вингера греческого «Ариса»

20 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 21 сентября 2022, 00:50
227
0
Источник: Динамо хотело подписать Пальму из Гондураса, но не сошлись в цене
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Пальма

Киевское «Динамо» в конце летнего межсезонья пыталось подписать вингера греческого «Ариса» Луиса Пальму.

Киевляне предлагали 1,5 млн евро за игрока сборной Гондураса, информирует Sport24.gr.

Однако греческий клуб хотел получить 2.5 млн евро, и сделка не состоялась.

В активе 22-летнего Луиса Пальмы в нынешнем сезоне 3 гола и 5 ассистов в 9 матчах за «Арис». Вингер провел 4 матча за национальную сборную Гондураса.

Контракт игрока с греческим клубом действует до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 450 тысяч евро.

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Источник Sport24.gr
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