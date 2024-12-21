Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта

Футбольная ассоциация (FA) временно отстранила звезду «Челси» Михаила Мудрика после того, как проба А, взятая во время пребывания игрока в сборной Украины, дала положительный результат на мельдоний – препарат от сердечно-сосудистых заболеваний, предназначенный для борьбы с ишемией. В аспекте спортивных нюансов он ускоряет обмен веществ и увеличивает приток крови.

«Синие» и Мудрик выступили с заявлениями, в которых подчеркнули, что футболист никогда «сознательно не употреблял» никаких запрещенных веществ, а главный тренер Энцо Мареска заявил журналистам, что «верит в невиновность Миши».

Сейчас Мудрик ждет результатов анализа пробы B, которые определят, что произойдет дальше. В лучшем случае дело может быть закрыто или игрока оштрафуют и отправят на образовательные курсы.

В ином случае возможно обвинение и дисквалификация на срок до четырех лет. Поль Погба получил максимальное наказание за нарушение антидопинговых правил (ADRV), прежде чем Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил его дисквалификацию до 18 месяцев. Ранее российская теннисистка Мария Шарапова также получила двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат теста на мельдоний, которая позже была сокращена CAS до 15 месяцев.

Даже если проба B Мудрика окажется отрицательной, FA все равно может предъявить ему обвинение только на основе положительной пробы A. Это связано с тем, что он несет ответственность за любое употребление запрещенного вещества, независимо от того, сознательно он это делал или нет. Однако существуют редкие случаи, когда удается доказать загрязнение или саботаж, и если такое произойдет сейчас, тогда Мудрик сможет быстро вернуться в игру.

На данный момент Мудрик не может играть или тренироваться за «Челси», и клуб поддерживает его и его психическое благополучие. Впереди может быть долгий путь, результат которого неизвестен. Чтобы полностью понять следующие шаги, репортер GIVEMESPORT Бен Джейкобс поговорил с ведущим спортивным юристом Кэтрин Форшоу, которая является старшим юристом Brabners и работает с известными спортсменами, клубами Премьер-лиги и спортивными федерациями.

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– Какой механизм анализа образцов?

– После того, как спортсмен сдает пробу, инспектор допинг-контроля (DCO) отправляет ее в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством, обеспечивая надежную цепочку поставок. Оба образца Мудрика были взяты из одной и той же мочи, а не из анализа крови. Проба A немедленно анализируется, а проба B замораживается. Возможны три результата: отрицательный результат, атипичное обнаружение и неблагоприятный аналитический результат. Если получен неблагоприятный аналитический результат, спортсмен имеет право запросить анализ пробы B.

Согласно правилам UK Anti-Doping (UKAD), если проба B не подтверждает результат пробы A, весь тест считается «отрицательным», и обвинение в нарушении антидопинговых правил (ADRV) не выдвигается. Однако для Мудрика все не так просто, поскольку FA может потенциально предъявить ему нарушение правила 4 ADRV, даже если проба B окажется отрицательной. Они могут потенциально сослаться на неблагоприятный аналитический результат пробы A и на этом основании выдвинуть обвинение, но, скорее всего, смягченное.

Если анализ пробы B вместо этого подтвердит неблагоприятный аналитический результат пробы A, то Мудрику будет предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Он может либо согласиться с выводом и применимыми последствиями, либо потребовать, чтобы дело было передано на слушания.

Причина наличия двух образцов в первую очередь заключается в том, что может возникнуть вопрос о потенциальном загрязнении в лаборатории. Если только речь не идет о саботаже или о чем-то действительно неблаговидном, что случается крайне редко. Спортсмен может утверждать, что тест не был проведен в соответствии с правилами или был проведен в среде, которая не способствует получению справедливых результатов.

Вот почему пробы A и B разделены. В истории были случаи, когда проба А оставалась в разных типах дневного света или температур, и это меняло химическую реакцию. Поэтому наличие пробы B дает лаборатории эту защиту, а также выступает в качестве меры предосторожности для спортсмена.

– Уточню: Мудрика все равно могут наказать, даже если его проба B окажется отрицательной?

– Потенциально. Это вариант, который открыт для FA. Он будет во многом зависеть от аргументов, которые выдвинет сторона Мудрика. Если есть убедительные доказательства в пользу Мудрика, то менее вероятно, что FA будет придерживаться этой линии аргументации. Но если они посчитают, что нет никакого нарушения [в процедуре], скорее всего, мы увидим какую-то форму санкций [даже если проба B будет отрицательной].

– Сколько времени обычно требуется для получения результатов теста?

– Это зависит от лаборатории, проводящей тестирование, и типа вещества, а анализы мочи и крови могут потребовать разного времени для получения результатов. Тот факт, что анализ пробы B Мудрика занял немного больше времени, может означать, что они проводят больше тестов. Они могут провести пять разных тестов.

Они обнаружили вещество [мельдоний] в его пробе А, поэтому они будут искать именно его в его пробе В, но также потенциально и другие похожие химические соединения. Другим фактором является просто мощность лаборатории. Это будет не единственный тест, который они проводят.

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– Как происходит процедура со стороны FA?

– Что касается сроков, FA приложит все усилия, чтобы разобраться с этим вопросом как можно быстрее. Временное отстранение Мудрика останется в силе, пока будет тестироваться проба B. После получения результата FA должна решить, будет ли выдвинуто обвинение, и завершить дело, или же они вместо этого отменят временное отстранение. Если FA продолжит выдвигать обвинение, любое время, отбытое в рамках временного отстранения, при условии, что Мудрику в конечном итоге будут назначены санкции, будет вычтено.

– Почему Мудрик несет ответственность, даже если он принял мельдоний по незнанию?

– Основополагающий принцип Всемирного антидопингового кодекса – строгая ответственность. Спортсмены несут ответственность за все, что обнаружено в их организме, независимо от того, как это туда попало или было ли намерение обмануть. Ответственность строга по уважительной причине – в противном случае было бы сложно контролировать нарушения – но она накладывает значительное бремя на спортсменов. Они должны быть щепетильны в отношении того, что они употребляют. Мудрик может утверждать, что употребление не было преднамеренным, но это обычно также требует от спортсмена установления того, как запрещенное вещество попало в его организм.

Спортсмены могут управлять рисками посредством тщательного исследования. Например, существует онлайн-база данных, показывающая лекарства, которые не должны содержать запрещенных веществ. Не все риски можно устранить. Перекрестное загрязнение или саботаж всегда возможны. Даже если Мудрику удастся доказать отсутствие вины или халатности после положительного результата теста на запрещенное вещество, это выступит для него лишь смягчением, а не полной защитой, и против него будет составлено обвинение за нарушение антидопинговых правил.

– В какой момент Мудрик сможет изложить свою позицию?

– Временный запрет FA останется в силе, пока они ждут результатов пробы B. Поэтому на данный момент я предполагаю, что Мудрик очень тесно сотрудничает со своими адвокатами. Они будут готовить дело на все случаи жизни. Как только проба B вернется, в зависимости от результата, у Мудрика будет возможность представить свою позицию.

К тому времени UKAD или FA представят Мудрику официальное письмо-уведомление, сообщающее ему, будут ли они продолжать расследование. Временное отстранение необходимо для того, чтобы все знали, что есть проблема.

– Какое наказание может понести Мудрик?

– Четырехлетняя дисквалификация – это стандарт для ADRV. Затем может случиться смягчение, которое уменьшит санкцию. Если есть добровольное признание вины, это может сыграть на руку спортсмену. Это должно быть сделано в течение 20 дней с момента предъявления обвинения, так что это относительно автоматический выбор.

Существуют обстоятельства, при которых можно достичь соглашения с UKAD, потенциально WADA (Всемирное антидопинговое агентство) или руководящим органом на основе признания вины. Признание выглядит почти как переговоры, чтобы попытаться уменьшить санкцию. На самом деле, четырехлетняя дисквалификация – это исходная позиция, а затем вы как бы отталкиваетесь от нее.

FA также имеет в своем распоряжении другие санкции, которые она может применить. Это может быть штраф или требование к игроку пройти образовательную программу в качестве формы реабилитации, чтобы дать ему понимание антидопинговых протоколов и его обязанностей.

Бан может быть сокращен несколькими способами в зависимости от характера нарушения антидопинговых правил, времени признания обвинения и/или характера обнаруженных запрещенных веществ. Сокращения могут применяться, если спортсмен добровольно признается в нарушении антидопинговых правил при отсутствии других доказательств. Также возможно достичь соглашения об урегулировании дела с FA, UKAD или WADA, и такая готовность к сотрудничеству принимается во внимание.

Это подходы, позволяющие продемонстрировать смягчающие обстоятельства и сократить запрет. Однако единственный способ его отменить – это если спортсмен не докажет своей вины или халатности. Другими словами, он может доказать, что не знал или не подозревал, или не мог обоснованно знать или подозревать, даже при максимальной осторожности, что он нарушил антидопинговое правило. Отсутствие вины или халатности применяется в очень редких случаях.

– Если Мудрик в итоге подаст апелляцию, как будет выглядеть этот процесс?

– Первоначально любая апелляция будет рассматриваться антидопинговым трибуналом FA. Они вынесут решение по делу. Но в правилах FA также есть возможность передать апелляцию в вышестоящий суд, и вот тут-то в дело вступает CAS. После того, как вы исчерпали внутренние возможности, есть возможность пойти дальше по цепочке, чтобы попытаться смягчить или отменить бан.

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– Может ли помочь Мудрику его чистый тест на допинг в августе или тот факт, что мельдоний не обязательно повышает его спортивные результаты?

– Не совсем, если честно. Возвращаясь к вопросу строгой ответственности, тот факт, что это вещество [мельдоний] находится в списке запрещенных WADA, означает, что его нельзя употреблять ни в какой форме. Его не должно быть в организме спортсмена, независимо от того, оказывает ли оно положительное влияние на результаты или нет.

Что можно учесть, так это силу дозы, самого спортсмена и то, насколько он восприимчив к определенному веществу, и как долго оно находилось в его организме до момента обнаружения. У препаратов есть период полураспада, поэтому они со временем деградируют. И с точки зрения антидопинговых правил вы как бы измеряете «период полураспада». Другими словами, в какой момент воздействие или эффект препарата уменьшается вдвое. Это помогает установить степень потенциального конкурентного преимущества. Но преимущества повышения производительности или их отсутствие – это не так важно, как сам факт того, что вещество находится в организме Мудрика, вот в чем проблема. На самом деле неважно, каким было воздействие. Критичен сам факт, что запрещенное вещество было обнаружено в его организме во время теста.

– Имеет ли значение, что Мудрик был в составе сборной Украины, а не в составе «Челси» [на момент взятия образца на допинг]?

– Это значит, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) может также попытаться принять меры [против Мудрика]. Это также подпадает под юрисдикцию УЕФА и ФИФА. FA поделится своими выводами, поэтому могут быть более широкие последствия. УАФ может сказать Мудрику: «Тебе запрещено когда-либо снова представлять свою страну на футбольном поле», так что это не просто вопрос того, какие последствия будут для «Челси».

– «Челси» успешно судился с Адрианом Муту по поводу компенсации в размере 17 миллионов евро ​​после увольнения футболиста, когда он сдал положительный тест на кокаин. Если Мудрику предъявят обвинение, может ли «Челси» потребовать от него компенсации или хотя бы попытаться возместить часть трансферной суммы в 100 миллионов евро, уплаченной донецкому «Шахтеру»?

– Для «Челси» этот путь открыт. Если будут санкции, восьмилетний контракт Мудрика может стать проблемой. В зависимости от условий трудового договора футболиста «Челси» может рассмотреть возможность расторжения контракта. Они, безусловно, рассмотрят расходы, связанные с его отсутствием в игре на четыре года. Это значительный период.

И если Мудрику предъявят обвинение и дисквалифицируют, я думаю, что «Челси» может попытаться подать иск против УАФ. Это зависит от того, где будет признан свершенным факт нарушения. Понятно одно – это произошло за пределами юрисдикции «Челси». Иногда в таких случаях замешаны помощники спортсменов. Возможно, кто-то поставлял вещество, поэтому могут быть последствия для других организаций или лиц, которых «Челси» может попытаться привлечь к ответственности. Я представляю, что если Мудрику грозит двухлетняя дисквалификация, «Челси» захочет расторгнуть его контракт. Я не могу представить, что «Челси» просто будет сидеть сложа руки и позволять этому бану идти своим чередом.

Что касается получения компенсации от «Шахтера», мы видели несколько случаев, которые демонстрируют прецедент для этого. «Барнсли» пришлось заплатить «Халл Сити» [почти 1 миллион фунтов] после того, как они не раскрыли медицинскую информацию во время трансфера Ангуса Макдональда (трансфер состоялся в январе 2018 года, и при переговорах «Барнсли» не уведомил «Халл Сити» о том, что у футболиста есть проблемы со здоровьем. Спустя год у Макдональда диагностировали рак кишечника, и «Халл Сити» в судебном процессе доказал, что не пошел бы на этот трансфер, если бы изначально понимал проблемы футболиста. «Тигры» отказались платить остаток суммы по трансферу, а вскоре и вовсе добились через суд компенсации от «Барнсли» в размере 1 миллиона фунтов за факт не раскрытия медицинской информации об игроке – прим. ред.). Здесь обстоятельства иные, поэтому нет сомнений, что «Челси» проконсультируется со своими собственными юридическими консультантами и рассмотрит эти варианты, хотя бы из предосторожности, в ближайшем будущем, если они еще этого не сделали.

– Если Мудрика оправдают, сможет ли он потребовать компенсацию?

– Крайне маловероятно, что Мудрик сможет получить компенсацию за эту временную дисквалификацию. Когда игрок подписывает контракт с клубом, он должен соблюдать правила Премьер-лиги, а Всемирные антидопинговые правила являются частью контракта. Таким образом, игроки соглашаются подчиняться любому расследованию.

Если есть обвинение, за которым следует апелляция, и, возможно, дело даже дойдет до CAS, как в случае с Полем Погба, то футболист, возможно, получит право утверждать, что при благоприятном решении он потерял какой-то период в карьере. Однако, если ему платили [зарплату] на период действия бана, его потери уменьшаются, и в результате не возникает никаких финансовых потерь.

Можно утверждать, что рыночная стоимость игрока может снизиться, и потенциально его доходность в будущем может уменьшиться. Однако в настоящее время Мудрик сталкивается с последствиями, связанными со строгими правилами ответственности. Он по-прежнему несет ответственность за то, что попадает в его организм, и именно поэтому санкции, как правило, не отменяются. Но если есть достаточные доказательства и доказано вне разумных сомнений, что он не совершил никаких правонарушений, то есть потенциальные претензии к ответственным лицам, особенно если спортсмен способен доказать финансовые потери.

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– Какой совет вы даете своим клиентам-футболистам, столкнувшимся с похожими ситуациями?

– Мы работаем со многими элитными спортсменами, спортивными клубами, футбольными клубами и руководящими органами. Совет руководящим органам и клубам заключается в том, что все дело в образовании. Например, мы имели дело с молодым футболистом, который собирался подписать контракт с академией в клубе Премьер-лиги, но против него было проведено антидопинговое расследование, и этот человек никогда в жизни не получал никакого антидопингового образования. Ему было 15 лет. Такие игроки находятся в академиях примерно с шести лет, так почему же, черт возьми, этим детям не предоставляется образовательный пакет повсеместно? И это не уникальная проблема для Англии или Великобритании, это происходит везде.

Я думаю, что все дело в образовании, в первую очередь. И затем вы получаете тот факт, что международные игроки, в случае Мудрика он из Украины, должны понимать, какие антидопинговые правила действуют в этой стране, и преодолевать любые языковые барьеры, которые могут быть, чтобы обеспечить правильное понимание правил. И это справедливо не только для спортсменов, клубы и руководящие органы несут ответственность за обучение всего персонала.

Теперь, согласно новым правилам WADA, помощники спортсменов также могут быть привлечены к ответственности. Они могут быть привлечены и лишены средств к существованию. Поэтому речь идет о том, чтобы обеспечить более широкое освещение и понимание того, какие обязательства существуют.

В спортивной среде должна быть позитивная культура, поэтому мы всегда говорим клиентам Brabners: «Все ли у вас в порядке с точки зрения вашей нормативной базы?» Мы спрашиваем, достаточно ли уровня осведомленности и понимают ли эти спортсмены, а также окружающий их персонал последствия, если они сделают что-то неправильно.

Также жизненно важно, когда речь идет о таком деле, как у Мудрика, продемонстрировать хороший бекграунд. Это не просто случай, когда вы говорите, что у Мудрика не было никаких других нарушений антидопинговых правил. Это показывает, что как игрок он имеет относительно чистую историю. Это может быть отчасти связано с тем, какой он человек. Участвует ли он в каких-либо благотворительных организациях? Какие вещи он пропагандирует? Мы всегда советуем клиентам представлять этого человека и себя в наилучшем свете и максимально позитивным образом.

Интересно, что в этом случае и игрок, и «Челси» выступили единым фронтом, и заявления, выпущенные обеими сторонами, были довольно индивидуальными, не особенно подробными, но очень ясными – о невиновности Мудрика. Посмотрим, как это будет развиваться в дальнейшем. И еще одна вещь, по которой мы консультируем, – это управление кризисами. Так что речь идет о понимании того, что выносится на всеобщее обозрение, о том, чтобы представить дело, которое вы хотите расследовать, и убедиться, что ошибки не будут сделаны еще на ранних этапах.