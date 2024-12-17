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  4. Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Англия
17 декабря 2024, 12:37 |
7267
22

Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика

В лондонском клубе подтвердили эту информацию и начали расследование

17 декабря 2024, 12:37 |
7267
22
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

В Лондонском «Челси» впервые отреагировали на ситуацию с Мудриком.

«Челси» может подтвердить, что Футбольная ассоциация Англии недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком относительно неблагоприятного результата обычного анализа мочи.

И клуб, и Мудрик полностью поддерживают программу тестирования Футбольной ассоциации, и все наши футболисты, включая Михаила, регулярно проходят тестирование.

Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что повлекло негативное заключение. Клуб больше не будет предоставлять комментариев по этой ситуации», – говорится в официальном заявлении «Челси».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: ФК Челси
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Комментарии 22
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Harun Bakircioğlu
Мы не знаем, что за запрещенное вещество, эта информация конфиденциальна и никто не имеет права ее разглашать во время расследования. То, что назвали ТаТоТаке то таке. Может быть что угодно.
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+3
Тим Сергей
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик долб-б.
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+2
Олександр
Прощавай зарплатня і житло в Лондоні .додому в Україну під обстріли 
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0
avk2307
Челси отчасти выгодно даже наверное. Теперь они могут Мудрику ЗП урезать до минимума и если чего еще не заплатили Шахтеру, то притормозят. Бонусов точно не будет, да и не за что.
Но Мудрику конечно не позавидуешь. Интересно он "свідомо" или нет это делал? 
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0
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CheMP
подстава подстав ИМХО
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0
Boodya
Все-таки з часом розгадка його фоток в інстаграмі знайшла нас.
Ліфт їхав в низ, в підвали забуття...ну, сам винен
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0
Saar
🤣🤣🤣🤣 вирішив таким чином допомогти собі вигравати конкуренцію.... Сумнівний вчинок!
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0
New Zealander
Мельдоній в Англії не знайти. Він розповсюджений в основному в рашці. Швидше за все Мудрику його підсипала його російська подруга, коли він відлучився в туалет на дві хвилини
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-1
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T-800
Челси прям могилой украинского футбола стал
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-2
Олександр
Як гравець нікому не потрібен та ще й наркоша
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-3
Олександр
В цьому шахтарі виховують наркоманів .хай тепер повернуть гроші за мудрика .наркоман срна напарив іншого наркомана 
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-3
Болела
Якщо все з розумом зроблять, не будуть відкривати пробу Б, вибудують тактику захисту, то в серпні місяці вже може десь в Іспанії грати)
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-4
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contr
Мудрик-тормоз ! Нехай би посцяла лярва замість нього або Джексон ! Яка різниця? На сечі не написано чия ☝️
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-4
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fifa2020
Челсі придумав схему як хитро обнулити контракт пудрика і зекономити 60 млн евро) Поклали таблетку в кашу і нема контракта)
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-5
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