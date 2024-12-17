Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

В Лондонском «Челси» впервые отреагировали на ситуацию с Мудриком.

«Челси» может подтвердить, что Футбольная ассоциация Англии недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком относительно неблагоприятного результата обычного анализа мочи.

И клуб, и Мудрик полностью поддерживают программу тестирования Футбольной ассоциации, и все наши футболисты, включая Михаила, регулярно проходят тестирование.

Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что повлекло негативное заключение. Клуб больше не будет предоставлять комментариев по этой ситуации», – говорится в официальном заявлении «Челси».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.