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  4. «Полный шок». Мудрик впервые прокомментировал проваленный допинг-тест
Англия
17 декабря 2024, 12:23 | Обновлено 17 декабря 2024, 12:30
5418
8

«Полный шок». Мудрик впервые прокомментировал проваленный допинг-тест

Михаил надеется скоро вернуться на поле

17 декабря 2024, 12:23 | Обновлено 17 декабря 2024, 12:30
5418
8
«Полный шок». Мудрик впервые прокомментировал проваленный допинг-тест
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал слухи о положительном допинг-тесте:

«Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил ФА, содержал запрещенное вещество. Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу».

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 8
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justhateme
Буде прикол, якщо йому його руснява дівка щось підмішувала в їжу/напої
Але в будь якому випадку, сам винен
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
contr
А може Мудрик трахнув лярву кацапську Грачову після Повєткіна і заразився !?😫😫😫
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+3
turist86
Звісно, скоро повернешся на поле... картоплю садити 
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+2
mini.f
Я знаю только несколько случаев, когда спортсмены признавались в том, что принимали допинг. Мудрик к этому числу не относиться. И при расследовании это будет считаться  как усугубляющий фактор.
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+1
kadaad
Все клоуны говорят, что ничего не знали.....
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+1
C.Пеклов
А в ФА випадково не расіяні лаборантами працюють?Підмінили зразок?
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+1
Burevestnik
свідомо не вживав.
 А несвідомо ???  
Ответить
-1
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