«Полный шок». Мудрик впервые прокомментировал проваленный допинг-тест

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал слухи о положительном допинг-тесте:

«Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил ФА, содержал запрещенное вещество. Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу».