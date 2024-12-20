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Англия
20 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:54
2220
15

Спортивный юрист: УАФ может запретить Мудрику навсегда играть за сборную

Ситуация для Михаила может стать очень неприятной

20 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:54
2220
15
Спортивный юрист: УАФ может запретить Мудрику навсегда играть за сборную

Спортивный юрист Кэтрин Форшоу заявила, что санкции против вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика из-за допингового скандала может применить не только клуб, но и Украинская ассоциация футбола:

«То, что Мудрик был в составе сборной, когда сдал положительный тест на допинг, означает, что Украинская футбольная ассоциация может также попытаться принять меры. Этот вопрос также подпадает под юрисдикцию УЕФА и ФИФА.

Футбольная ассоциация Англии поделится своими выводами, поэтому могут быть более широкие последствия. Украинская футбольная ассоциация может сказать Мудрику: «Тебе запрещено навсегда представлять свою страну». Это не просто вопрос того, какие последствия будут для «Челси», – цитирует Форшоу GiveMeSport.

Также Кэтрин заявила, что «Челси» может подать иск против УАФ по Мудрику.

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допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу судебный иск Английская Премьер-лига Лига наций Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 15
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vazazh
Дурак - он і в Африці дурак. Як сказав Сабо - зявилися достатньо великі гроші - зявилися бляді, а воно ж мурзік, тому й сам жрав цю блювотину. Не виключаю участі УАФ в цьому жранні, бо дуже вже бажали позитиву з Албанією та Грузією. Ітут вже питання до лікаря команди. Але, як кажуть відповідати за все доведеться останньому, тобто мурзіку. І бляді закінчвться, веселе життя закінчиться. Може почне підвищено тренуватися, щоб грати на рівні. Бо що ще воно вміє? Хіба з блядями. Цн вже до Срни.
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+2
mini.f
Как мне говорили футболисты, которые при Лобановском играли в сборной, врачи сборной СССР не гнушались пичкать наших футболистов различными стимуляторами. Они тогда были подопытными кроликами, ведь допинг делал свои первые шаги в спорте. Лобановский начал эксперементировать в Динамо и продолжил в сборной Не все футболисты соглашались на это, и ... переставали играть под руководством будущего Героя Украины.... 
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0
Fitness.sports
Запретить вряд ли, а вот не вызывать попасть в немилость легко. Я это уже писал
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0
Дані Рохас
а чиста ли сама УАФ? Где-то ж он это принял, или в Лондоне или у нас
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-2
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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-3
Bohdan Holikov
"Кто же его посадит, он же памятник"))) 
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-3
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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-4
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
Ответить
-4
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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-4
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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-4
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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-4
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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-5
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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-5
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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