В Англии обсуждают возможный разрыв контракта Челси с Мудриком

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан прокомментировал возможность разрыва контракта украинского вингера Михаила Мудрика с лондонским «Челси» из-за допингового скандала, если футболиста признают виновным и получит долговременную дисквалификацию.

Так, в эфире talkSPORT английский бизнесмен отметил, что пока об этом рано говорить, ведь сначала нужно установить все обстоятельства инцидента, какие конкретно обвинения будут выдвинуты 23-летнему игроку и какие объяснения даст украинец.

В то же время Джордан отметил, что у «Челси» – очень богатые владельцы, поэтому, если придется, клуб вполне может расторгнуть контракт с Мудриком, тем самым оставшись без денег, потраченных на трансфер вингера.

Также Саймон вспомнил, что в прошлом «Челси», когда им владели другие люди, разрывал контракты с австралийцем Марком Босничем и румыном Адрианом Муту из-за допинговых скандалов.