В Англии обсуждают возможный разрыв контракта Челси с Мудриком
Из-за скандала с допингом Михаил может остаться без клуба
Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан прокомментировал возможность разрыва контракта украинского вингера Михаила Мудрика с лондонским «Челси» из-за допингового скандала, если футболиста признают виновным и получит долговременную дисквалификацию.
Так, в эфире talkSPORT английский бизнесмен отметил, что пока об этом рано говорить, ведь сначала нужно установить все обстоятельства инцидента, какие конкретно обвинения будут выдвинуты 23-летнему игроку и какие объяснения даст украинец.
В то же время Джордан отметил, что у «Челси» – очень богатые владельцы, поэтому, если придется, клуб вполне может расторгнуть контракт с Мудриком, тем самым оставшись без денег, потраченных на трансфер вингера.
Также Саймон вспомнил, что в прошлом «Челси», когда им владели другие люди, разрывал контракты с австралийцем Марком Босничем и румыном Адрианом Муту из-за допинговых скандалов.
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