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Англия
17 декабря 2024, 15:34 |
3669
8

В Англии обсуждают возможный разрыв контракта Челси с Мудриком

Из-за скандала с допингом Михаил может остаться без клуба

17 декабря 2024, 15:34 |
3669
8
В Англии обсуждают возможный разрыв контракта Челси с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан прокомментировал возможность разрыва контракта украинского вингера Михаила Мудрика с лондонским «Челси» из-за допингового скандала, если футболиста признают виновным и получит долговременную дисквалификацию.

Так, в эфире talkSPORT английский бизнесмен отметил, что пока об этом рано говорить, ведь сначала нужно установить все обстоятельства инцидента, какие конкретно обвинения будут выдвинуты 23-летнему игроку и какие объяснения даст украинец.

В то же время Джордан отметил, что у «Челси» – очень богатые владельцы, поэтому, если придется, клуб вполне может расторгнуть контракт с Мудриком, тем самым оставшись без денег, потраченных на трансфер вингера.

Также Саймон вспомнил, что в прошлом «Челси», когда им владели другие люди, разрывал контракты с австралийцем Марком Босничем и румыном Адрианом Муту из-за допинговых скандалов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик расторжение контракта Кристал Пэлас
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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Serhii P.
Мудик - малограмотний дебіл. Залишиться на кілька років без клубу та без футболу. А після цього дорога у ТОП чемпіонати Європи йому буде закрита.
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+1
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Олександр
Десь мілліонів 20 проплатили вже за мудрика з 70 .бо контракт був на 8 років і платився поступово .Але це також великі гроші .20 млн ні за що.а зарплатню 150 тисяч на тиждень він більш ніколи не отримає через 2 або 3 роки діскваліфікації
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0
Harun Bakircioğlu
У Боснича и Муту был кокаин. Если и у Мудрика будет кокаин, то это уже схема какая-то.
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0
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Dinamo-fan
Челсі тільки виграє якщо проба Б підтвердиться. Вони зможуть розірвати контракт з Мудриком та зєкономити на платні за наступні 6 років контракту. Мудрик не заслуговував на той котракт, який він підписав   
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-1
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