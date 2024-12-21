Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: звездный вингер Милана близок к переходу в Барселону
Испания
21 декабря 2024, 15:51 |
376
0

Источник: звездный вингер Милана близок к переходу в Барселону

Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Ла Лиге

21 декабря 2024, 15:51 |
376
0
Источник: звездный вингер Милана близок к переходу в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Звездный португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации испанских СМИ, игрок заинтересован в переходе к каталонцам, отношения игрока и наставника Пауло Фонсеки в последнее время напряженные. Как сообщает источник, Леау может покинуть итальянский клуб уже зимой.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Леау в 75 миллионов евро. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Леау провел за «Милан» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать двух своих игроков.

По теме:
«Он демонстрирует хорошую форму». Карло Анчелотти – о Килиане Мбаппе
Касается и Цыганкова. Тренер Жироны загадал желание на 2025 год
Остаться на острове. Легионер клуба УПЛ отказался возвращаться в Украину
Рафаэл Леау Милан Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Футбол | 20 декабря 2024, 15:42 89
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику

Допинговый скандал с украинским хавбеком набирает обороты

«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
Бокс | 21 декабря 2024, 08:54 1
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком

Сергей Богачук высказался об Александре

Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 21.12.2024, 14:42
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 21.12.2024, 08:41
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Бокс | 21.12.2024, 11:00
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
20.12.2024, 08:47 16
Футбол
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
20.12.2024, 23:42
Футбол
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
19.12.2024, 16:58 99
Футбол
Тайсон все-таки соврал. Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем
Тайсон все-таки соврал. Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем
20.12.2024, 21:28 4
Бокс
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
20.12.2024, 08:23 16
Бокс
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
20.12.2024, 13:03 23
Футбол
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
20.12.2024, 11:53 5
Футбол
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
21.12.2024, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем