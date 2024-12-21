Источник: звездный вингер Милана близок к переходу в Барселону

Звездный португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации испанских СМИ, игрок заинтересован в переходе к каталонцам, отношения игрока и наставника Пауло Фонсеки в последнее время напряженные. Как сообщает источник, Леау может покинуть итальянский клуб уже зимой.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Леау в 75 миллионов евро. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Леау провел за «Милан» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать двух своих игроков.