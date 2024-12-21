Реал определил приоритетный трансфер на зиму. Это чемпион мира из Аравии

Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским полузащитником саудовского «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в королевском клубе считают, что опыт 33-летнего футболиста поможет молодым игрокам, поэтому сделали трансфер француза приоритетным на зимнее окно.

Отмечается, что сам Канте также не против присоединиться к «сливочным».

В сезоне 2024/25 Н'Голо Канте провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Тео Эрнандесом.