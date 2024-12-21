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  4. Реал определил приоритетный трансфер на зиму. Это чемпион мира из Аравии
Испания
21 декабря 2024, 14:45 |
1284
0

Реал определил приоритетный трансфер на зиму. Это чемпион мира из Аравии

Н'Голо Канте может покинуть «Аль-Иттихад»

21 декабря 2024, 14:45 |
1284
0
Реал определил приоритетный трансфер на зиму. Это чемпион мира из Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским полузащитником саудовского «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в королевском клубе считают, что опыт 33-летнего футболиста поможет молодым игрокам, поэтому сделали трансфер француза приоритетным на зимнее окно.

Отмечается, что сам Канте также не против присоединиться к «сливочным».

В сезоне 2024/25 Н'Голо Канте провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Тео Эрнандесом.

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Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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