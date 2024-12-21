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  4. ВИДЕО. С третьей попытки. Астон Вилла открывает счет в матче с Ман Сити
Англия
21 декабря 2024, 14:55 |
556
0

ВИДЕО. С третьей попытки. Астон Вилла открывает счет в матче с Ман Сити

Джон Дуран забил с третьей попытки

21 декабря 2024, 14:55 |
556
0
ВИДЕО. С третьей попытки. Астон Вилла открывает счет в матче с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

В субботу, 21 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити».

Встреча проходит на Вилла Парк в Бирмингеме.

Уже на 16 минуте матча в центре поля гостей случился провал, благодаря которому Тилеманс вывел одной передачей Моргана Роджерса на ворота Ортеги, тот же при сближении с немецким футболистом отдал пас на Джона Дурана, который с третьего своего удара в матче все же смог отличиться.

❗️ ВИДЕО. С третьей попытки. Астон Вилла открывает счет в матче с Ман Сити

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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