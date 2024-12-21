В субботу, 21 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити».

Встреча проходит на Вилла Парк в Бирмингеме.

Уже на 16 минуте матча в центре поля гостей случился провал, благодаря которому Тилеманс вывел одной передачей Моргана Роджерса на ворота Ортеги, тот же при сближении с немецким футболистом отдал пас на Джона Дурана, который с третьего своего удара в матче все же смог отличиться.

❗️ ВИДЕО. С третьей попытки. Астон Вилла открывает счет в матче с Ман Сити