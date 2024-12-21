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  4. ФОТО. Довбик с женой поддержали Усика перед боем с Фьюри
Италия
21 декабря 2024, 16:08 |
348
0

ФОТО. Довбик с женой поддержали Усика перед боем с Фьюри

Выставили фото в фирменных футболках

21 декабря 2024, 16:08 |
348
0
ФОТО. Довбик с женой поддержали Усика перед боем с Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик вместе с женой Юлией выставили фото в Instagram в поддержку боксера Александра Усика, которому предстоит бой против Тайсона Фьюри.

Оба показались в сине-желтых футболках с надписью Усик.

Бой состоится в ночь на 22 декабря, начало около 01:00.

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Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Юлия Довбик Артем Довбик Тайсон Фьюри
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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