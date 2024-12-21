Италия21 декабря 2024, 16:08 |
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ФОТО. Довбик с женой поддержали Усика перед боем с Фьюри
Выставили фото в фирменных футболках
21 декабря 2024, 16:08 |
348
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Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик вместе с женой Юлией выставили фото в Instagram в поддержку боксера Александра Усика, которому предстоит бой против Тайсона Фьюри.
Оба показались в сине-желтых футболках с надписью Усик.
Бой состоится в ночь на 22 декабря, начало около 01:00.
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