ФОТО. Довбик с женой поддержали Усика перед боем с Фьюри

Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик вместе с женой Юлией выставили фото в Instagram в поддержку боксера Александра Усика, которому предстоит бой против Тайсона Фьюри.

Оба показались в сине-желтых футболках с надписью Усик.

Бой состоится в ночь на 22 декабря, начало около 01:00.