На фронте погиб украинский арбитр и тренер
Андрей Щепотьев сменил в свое время свисток на автомат
30-летний арбитр и тренер из Харькова Андрей Щепотьев погиб на фронте во время выполнения боевого задания.
Щепотьев работал на матчах украинской ДЮФЛ, а также на соревнованиях областного уровня на Харьковщине. Он имел амбиции развиваться именно в этом направлении.
В 2020 году Андрей завершил обучение в Национальной школе футбольного арбитра.
Кроме того, он был тренером харьковского «Арсенала», который выступал на любительском уровне.
Ранее также стало известно о смерти легендарного английского футболиста Джорджа Истхэма, который был лидером лондонского «Арсенала».
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