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21 декабря 2024, 15:50 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:52
749
1

На фронте погиб украинский арбитр и тренер

Андрей Щепотьев сменил в свое время свисток на автомат

21 декабря 2024, 15:50 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:52
749
1
На фронте погиб украинский арбитр и тренер
УАФ

30-летний арбитр и тренер из Харькова Андрей Щепотьев погиб на фронте во время выполнения боевого задания.

Щепотьев работал на матчах украинской ДЮФЛ, а также на соревнованиях областного уровня на Харьковщине. Он имел амбиции развиваться именно в этом направлении.

В 2020 году Андрей завершил обучение в Национальной школе футбольного арбитра.

Кроме того, он был тренером харьковского «Арсенала», который выступал на любительском уровне.

Ранее также стало известно о смерти легендарного английского футболиста Джорджа Истхэма, который был лидером лондонского «Арсенала».

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Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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mastorent
светлая память. вот что важно сейчас, а не какофония про феерический залёт пудрыка и "патриотичные" высеры серожи реброва, как он работает не покладая рук. ещё раз светлая память...
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