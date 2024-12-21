На фронте погиб украинский арбитр и тренер

30-летний арбитр и тренер из Харькова Андрей Щепотьев погиб на фронте во время выполнения боевого задания.

Щепотьев работал на матчах украинской ДЮФЛ, а также на соревнованиях областного уровня на Харьковщине. Он имел амбиции развиваться именно в этом направлении.

В 2020 году Андрей завершил обучение в Национальной школе футбольного арбитра.

Кроме того, он был тренером харьковского «Арсенала», который выступал на любительском уровне.

Ранее также стало известно о смерти легендарного английского футболиста Джорджа Истхэма, который был лидером лондонского «Арсенала».