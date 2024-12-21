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Англия
21 декабря 2024, 15:10 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:51
1735
2

Умер многолетний капитан лондонского Арсенала и чемпион мира 1966

Джордж Истхэм был одним из легендарных футболистов ХХ века

21 декабря 2024, 15:10 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:51
1735
2
Умер многолетний капитан лондонского Арсенала и чемпион мира 1966
Getty Images/Global Images Ukraine

На 89-м году жизни скончался известный английский футболист Джордж Истхэм, который в свое время был звездой лондонского «Арсенала».

Истхэм был воспитанником североирландского футбольного клуба «Ардс», где главным тренером работал его отец. Проведя три года в этом клубе, молодой полузащитник заинтересовал «Ньюкасл». Он дебютировал за команду 6 октября 1956 года в матче против «Лутона». В течение четырех сезонов в составе «сорок» Джордж сыграл 124 матча и забил 29 голов.

В декабре 1960 года он дебютировал за лондонский «Арсенал». В первом же матче Истхэм дважды забил в ворота «Болтона». Вскоре ему пришлось играть против своей бывшей команды - «Ньюкасла». В том матче Джордж снова забил, сделав это на «Сент-Джеймс Парк». Разгневанные болельщики «сорок» забросали его яблоками и выкрикивали «Иуда».

В 1966 году Истхэм стал чемпионом мира в составе сборной Англии, хотя свою медаль получил только в 2009 году. Это было связано с регламентом турнира: тогда медали вручали только тем игрокам, которые участвовали в финальном матче, а Истхэм пропустил его из-за травмы.

После чемпионата мира звездный полузащитник покинул «Арсенал» и перешел в «Сток Сити». С этим клубом он выиграл Кубок Английской лиги, забив победный гол в финале против «Челси».

Завершив игровую карьеру, Джордж остался в тренерском штабе «Сток Сити». В 1977 году он стал главным тренером команды, но в первом же сезоне клуб вылетел из Первого дивизиона во Второй. После этого Истхэм оставил должность и завершил тренерскую деятельность.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Ihor58
То він чемпіон Європи чи некоронований чемпіон світу?
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