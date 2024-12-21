Англия21 декабря 2024, 16:02 | Обновлено 21 декабря 2024, 16:03
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ВИДЕО. Горе синего Манчестера. Астон Вилла забивает второй гол
Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев
21 декабря 2024, 16:02 | Обновлено 21 декабря 2024, 16:03
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В субботу, 21 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити».
Встреча проходит на Вилла Парк в Бирмингеме.
Начав атаку с розыгрыша от своих ворот на 66 минуте, хозяева несколькими передачами довели мяч до ворот «Манчестер Сити», где Джон Макгин и Морган Роджерс на двоих соорудили уже второй гол их команды в сегодняшнем матче.
❗️ ВИДЕО. Горе синего Манчестера. Астон Вилла забивает второй гол Ман Сити
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