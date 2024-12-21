В субботу, 21 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити».

Встреча проходит на Вилла Парк в Бирмингеме.

Начав атаку с розыгрыша от своих ворот на 66 минуте, хозяева несколькими передачами довели мяч до ворот «Манчестер Сити», где Джон Макгин и Морган Роджерс на двоих соорудили уже второй гол их команды в сегодняшнем матче.

❗️ ВИДЕО. Горе синего Манчестера. Астон Вилла забивает второй гол Ман Сити