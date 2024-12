«Я обосрался». Игрок Барселоны рассказал о реакции на приход Флика

Полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо высказался относительно главного тренера клуба Ханси Флика:

«Когда я увидел видео, на котором Флик кричит на игроков сборной Германии, то обосрался. С нами тоже были напряженные моменты, иногда тренер был злым. Впрочем, в целом он замечательный наставник, который очень хорошо руководит раздевалкой. Хороших моментов было больше, чем плохих».

В сезоне 2024/25 Марк Касадо провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

То самое видео, о котором говорил игрок:

🇪🇸 Marc Casadó: “When I saw the video of Flick scolding the German team, I shat myself!”pic.twitter.com/FcThdn1RSX