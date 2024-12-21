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  4. «Я обосрался». Игрок Барселоны рассказал о реакции на приход Флика
Испания
21 декабря 2024, 15:09 |
1083
2

«Я обосрался». Игрок Барселоны рассказал о реакции на приход Флика

Марк Касадо поначалу не обрадовался новому тренеру

21 декабря 2024, 15:09 |
1083
2
«Я обосрался». Игрок Барселоны рассказал о реакции на приход Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Касадо

Полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо высказался относительно главного тренера клуба Ханси Флика:

«Когда я увидел видео, на котором Флик кричит на игроков сборной Германии, то обосрался. С нами тоже были напряженные моменты, иногда тренер был злым. Впрочем, в целом он замечательный наставник, который очень хорошо руководит раздевалкой. Хороших моментов было больше, чем плохих».

В сезоне 2024/25 Марк Касадо провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

То самое видео, о котором говорил игрок:

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Harun Bakircioğlu
Видос зачетный
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_Quantum19_007
Автор статті часом не харьківський бомж отсосіті?
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