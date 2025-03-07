В пятницу, 7 марта, в Киеве на стадионе «Левый Берег» состоится матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевский «Левый Берег» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Дмитрия Кубряка из Одессы прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Левый Берег



Киевский «Левый Берег» все еще может считаться новичком «элитного» первенства, проводя дебютный сезон на таком уровне, но уже с определенной натяжкой. Этот новичок уже бывалый, имеет узнаваемый стиль, и точно понимает, за счет чего может достигать успехов. В частности, смелый футбол в матче против донецкого «Шахтера» (0:1) сразу после зимней паузы, да и в первом круге во время встречи этих команд, сам по себе ниоткуда не взялся.

Однако возникновение этой уверенности – это прямое следствие результатов, которые начали появляться у «аистов». В том числе, успешной серии, которую ненадолго приостановило то самое поражение от «горняков», но уже во время недавнего выезда в Одессу следом за ним команда Виталия Первака вновь сумела набрать три очка (1:0). Это, в свою очередь, позволило «Левому Берегу» вырваться из зоны вылета, где команда находилась от момента своего дебюта в «элите».

А ведь еще в начале осени к этому предпосылок для «аистов» не было и вовсе. Тогда дебютная победа над теми же «моряками» (1:0) считалась достижением незаурядным, а успех на поле «Вереса», который последовал следом (3:1), и вовсе – на грани фантастики. Таким образом команда Олега Шандрука для «Левого Берега» стала памятным оппонентом, а поскольку между клубами нынче всего шесть очков в турнирной таблице, то «красно-черных» можно считать и потенциальным конкурентом. Новички ведь не хотят ограничивать свои аппетиты, правда?

Верес



Но и ровенский «Верес» уже явно не тот, что был, когда проигрывал дебютантам УПЛ в начале осени. Нынче это коллектив, который может, например, разгромить «Кривбасс» (3:0) или отобрать очки у «Шахтера» и «Александрии» (дважды по 1:1). Но есть один важный момент – все эти результаты команда Олега Шандрука добывала на своем поле, тогда как на выезде у нее были и 0:5 от «Карпат», и блеклые 0:1 от «Динамо», и потери очков против «Ингульца» (2:2), «Черноморца» (1:1) и «Ворсклы» (1:1).

Отчасти, «красно-черным» повезло, что в этом сезоне далеко за пределы родного города они не выбираются, и даже та самая номинально гостевая игра против «Кривбасса» проходила на их поле. Но стоит покинуть пределы Ровно, как сразу начинают возникать проблемы. Наверное, фактор болельщиков играет для народного клуба важную роль.

Тем не менее, после возобновления чемпионата у нас лишь две команды добыли две победы на старте – это «Шахтер» и именно «Верес», а не более ожидаемое «Динамо», к примеру. Следовательно, и новые перспективы открываются перед «красно-черными», которым до «Кривбасса» с «Полесьем» еще минимум семь очков, но на дистанции в десять матчей всякое может случиться. И тут важный момент – шесть из этих игр будут для команды Шандрука гостевыми, а соперники – уж очень непростыми. «Левый Берег» среди них выглядит чуть ли не единственным, с которым можно и в футбол поиграть, и на победу без лишних тревог рассчитывать. И дисквалификация центрального защитника Романа Гончаренко за перебор желтых карточек на этом пути точно не поможет – «взрослой» ротации у «Вереса» в этой позиции попросту нет.

История встреч



Футбольные пути «Левого Берега» и «Вереса» ранее пересекались один раз в рамках Премьер-лиги. В первом круге «Левый Берег» победил в начале сентября прошлого года с голами Клима Приходько, Тараса Галаса и Руслана Дедуха против мяча Руслана Степанюка на ровенском «Авангарде».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Дмитрий Кубряк из Одессы, который на своем счету имеет уже 10 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Гашков и Сергей Дарийчук, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Резниковым и Сергеем Грушко. У Кубряка есть опыт проведения матчей с участием «Левого Берега» – 1 победа, 1 поражение, тогда как с «Вересом» он пересекался 2 раза – 2 ничьих.

Ориентировочные составы



«Левый Берег»: Механив – Сидней, Шаповал, Семенов, Соколов – Дедух, Банада, Косовский – Шастал, Сухоручко, Синица.

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Чечер, Куция – Харатин, Кучеров – Дахновский, Шарай – Гайдучик, Годя.