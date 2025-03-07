В пятницу, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».

Команды сыграли на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

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На 11-й минуте защитник «Вереса» Семен Вовченко срезал мяч в свои ворота и позволил сопернику выйти вперед. На 59-й минуте Дмитрий Шастал перехватил передачу вратаря соперника и дальним ударом увеличил преимущество «Левого Берега».

Хозяева набрали 22 балла и занимают десятое место. В активе «Вереса» – 25 очков, клуб разместился на седьмой позиции.

Автогол Вовченко. Левый Берег вышел вперед в поединке с Вересом

Ошибка вратаря? Шастал дальним ударом увеличил преимущество Левого Берега

Украинская премьер-лига, 20-й тур. 7 марта

Левый Берег – Верес – 2:0

Голы: Вовченко, 11 (автогол), Шастал, 59

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0, С. Вовченко, 11 (автогол)

ГОЛ! 2:0, Шастал, 59