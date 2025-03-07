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Левый Берег
07.03.2025 13:00 – FT 2 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 15:45 |
650
0

Левый Берег – Верес – 2:0. Как забили в собственные ворота? Видео голов

Матч 20-го тура чемпионата Украины состоялся 7 марта в 13:00

07 марта 2025, 15:45 |
650
0
Левый Берег – Верес – 2:0. Как забили в собственные ворота? Видео голов
Instagram. ФК Верес

В пятницу, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».

Команды сыграли на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте защитник «Вереса» Семен Вовченко срезал мяч в свои ворота и позволил сопернику выйти вперед. На 59-й минуте Дмитрий Шастал перехватил передачу вратаря соперника и дальним ударом увеличил преимущество «Левого Берега».

Хозяева набрали 22 балла и занимают десятое место. В активе «Вереса» – 25 очков, клуб разместился на седьмой позиции.

Автогол Вовченко. Левый Берег вышел вперед в поединке с Вересом

Ошибка вратаря? Шастал дальним ударом увеличил преимущество Левого Берега

Украинская премьер-лига, 20-й тур. 7 марта

Левый Берег – Верес – 2:0

Голы: Вовченко, 11 (автогол), Шастал, 59

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0, С. Вовченко, 11 (автогол)

ГОЛ! 2:0, Шастал, 59

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
11’
ГОЛ ! Автогол забил Семен Вовченко (Верес).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Верес Ровно Левый Берег - Верес видео голов и обзор Дмитрий Шастал Семен Вовченко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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