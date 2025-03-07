Левый Берег – Верес – 2:0. Как забили в собственные ворота? Видео голов
Матч 20-го тура чемпионата Украины состоялся 7 марта в 13:00
В пятницу, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».
Команды сыграли на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
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На 11-й минуте защитник «Вереса» Семен Вовченко срезал мяч в свои ворота и позволил сопернику выйти вперед. На 59-й минуте Дмитрий Шастал перехватил передачу вратаря соперника и дальним ударом увеличил преимущество «Левого Берега».
Хозяева набрали 22 балла и занимают десятое место. В активе «Вереса» – 25 очков, клуб разместился на седьмой позиции.
Автогол Вовченко. Левый Берег вышел вперед в поединке с Вересом
Ошибка вратаря? Шастал дальним ударом увеличил преимущество Левого Берега
Украинская премьер-лига, 20-й тур. 7 марта
Левый Берег – Верес – 2:0
Голы: Вовченко, 11 (автогол), Шастал, 59
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0, С. Вовченко, 11 (автогол)
ГОЛ! 2:0, Шастал, 59
События матча
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