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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 14:25 | Обновлено 07 марта 2025, 14:34
281
0

Ошибка вратаря? Шастал дальним ударом увеличил преимущество Левого Берега

Матч 20-го тура чемпионата Украины начался 7 марта в 13:00

07 марта 2025, 14:25 | Обновлено 07 марта 2025, 14:34
281
0
Ошибка вратаря? Шастал дальним ударом увеличил преимущество Левого Берега
ФК Левый Берег. Дмитрий Шастал

В пятницу, 7 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором играют «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».

Поединок проходит на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.

На 59-й минуте Дмитрий Шастал перехватил передачу вратаря соперника и дальним ударом увеличил преимущество «Левого Берега».

Украинская премьер-лига, 20-й тур. 7 марта

Левый Берег – Верес – 2:0

ГОЛ! 1:0, С. Вовченко, 11 (автогол)

ГОЛ! 2:0, Шастал, 59

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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