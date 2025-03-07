План надежен, как швейцарские часы. Левый Берег уверенно победил Верес

К этому поединку оба коллектива подходили с большой мотивацией взять 3 очка. «Верес» со стопроцентным показателем в весенней части сезона (2 победы из двух), стремился и из столицы привезти очки. «Левый Берег», которому победа над «Черноморцем» значительно улучшила турнирное положение, преследовал цель порадовать собственных болельщиков положительным результатом.

По сравнению с предыдущими матчами, оба тренера прибегли к минимальным изменениям состава. У «аистов» вместо Сиднея вышел Николай Когут. У «Вереса» дисквалифицированного Гончаренко поменял Чечер. Именно в сегодняшней игре ровенчанам не хватало как раз дисциплинированности и агрессии, которая могла исходить от опытного центрбека.

Начало матча активно начали номинальные гости. Их постоянные подходы к чужим воротам несли в себе потенциальную угрозу, однако единственного, чего не хватало – завершающего удара. Первый полумомент был в игре создан усилиями Харатина. Хавбек «Вереса», забивший 2 гола в первых двух матчах, выиграл воздух у чужих ворот, но акцентированно пробить по воротам ему не удалось.

И сразу последовало правило – не забиваешь ты, забьют тебе. Первая атака «аистов» в поединке завершалась прострелом Синицы, где Вовченко, пытаясь выбить мяч на угловой, срезал в свои ворота, без всяких шансов для Кожухаря. Этот автогол повлиял на дальнейшее развитие событий: хозяева, забив гол, закрылись на своей половине поля, в то время как гости своими кроссами и навесами пытались найти партнеров. Однако все попытки подопечных Шандрука обострить у чужих ворот, умело нейтрализовывали защитники столичного клуба. Что любопытно, почти до конца первого тайма в графе ударов по воротам красовался ноль. Однако эту «засуху» в конце первой половины игры прервал Шаповал – с его ударом из-под защитника Кожухарь справился.

После перерыва Шандрук провел тройную замену, бросив в бой всех игроков, кто мог бы изменить провальный первый тайм. Частично это подействовало, но потом «аисты» нашли способ выключить из игры и свежих игроков. У ровенчан очередной полумомент имел Дахновский, однако его попытку пробить принял на себя защитник. «Аисты» ответили ударом в исполнении Сухоручко – мимо ворот. Казалось, при такой игре «Верес» сможет найти ключи от насыщенной обороны «Левого Берега», однако пропустил второй гол. Кожухарь, не стеснявшийся на протяжении матча выходить из-за пределов штрафной, и в этот раз пытался развить очередную атаку своей команды. Однако кипер «Вереса» ошибся с передачей, подарив мяч Шасталу, которому оставалось лишь перекинуть вратаря, и попасть в пустые ворота. 2:0. Новичок «аистов» во втором туре подряд положил гол-красавец в ворота соперника.

Гости всеми силами пытались отыграться, однако этот матч стал образцовым для обороны «Левого Берега» и Механива, безупречно игравших в моментах, когда «сфера» прилетала к их владениям, и ликвидировали всю угрозу у своих ворот. Ближе к концу матча ровенчане смогли вновь создать два полу момента: Степанюк переправляя мяч не попал в ворота, а Гайдучику не удалось замкнуть навес от Степанюка, когда Механив неуверенно сыграл на выходе.

В итоге «Левый Берег» поднялся на десятую строчку в чемпионате, набрав 22 очка. «Верес» же продолжает находиться на седьмой позиции (скорее всего ненадолго), опережая своего соперника на 3 пункта.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Левый Берег» – «Верес» - 2:0

Голы: Вовченко, 11, аг, Шастал, 59

Предупреждения: Н. Когут, 23, Банада, 67 – Куция, 31, Чечер, 38, Харатин, 44

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Банада, Соколов – Дедух, Косовский – Шастал (Галас, 79), Н. Когут (Войцеховский, 67), Синица (Ризнык, 86) – Сухоручко (Кобзарь, 79)

«Верес»: Кожухарь, Шевченко (Смеян, 75), Вовченко, Чечер (Клёц, 46), Куция (Протасевич, 75) – Дахновский, Кучеров, Харатин, Шарай (Луан, 46) – Гайдучик, Годя (Степанюк, 46)

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Стадион: «Левый Берег» (Киев)

Удары (в створ): 3 (2) – 0 (0)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды – 0 – 0

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C