В пятницу, 7 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Левый Берег» встретится с «Вересом». Матч пройдет в Киеве на «Арене Левый Берег», игра начнется в 13:00.

В последних поединках «Левый Берег» значительно прибавил: подопечные Виталия Первака кроме ничьи с «Оболонью» смогли переиграть «Черноморец», «Ворсклу» и ЛНЗ. Эти результаты позволили новичку УПЛ попасть на 11-е место и покинуть не только зону вылета, а и зону переходных матчей. И если бы не проигрыш «Шахтеру», то у «аистов» вырисовывалась бы серия из пяти поединков подряд без поражений.

«Верес» вторую часть сезона открыл разгромной победой над «Кривбассом», а за ней последовала виктория над «Колосом» благодаря неоднозначному пенальти на последних секундах игры. Сейчас ровенчане занимают 7 место в чемпионате, имея в своем активе 25 очков. На очереди у команды Шандрука матч с «Левым Берегом», где «Верес» стремится взять реванш за поражение в родных стенах.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «аистов» со счетом 3:1. В этой игре было много интересного: два незасчитанных гола «Вереса», нереализованный пенальти и фантастический второй тайм в исполнении «Левого Берега».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.