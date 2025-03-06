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Премьер-лига
Левый Берег
07.03.2025 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 22:40 |
65
0

Левый Берег – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

06 марта 2025, 22:40 |
65
0
Левый Берег – Верес. Текстовая трансляция матча
Фк Верес

В пятницу, 7 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Левый Берег» встретится с «Вересом». Матч пройдет в Киеве на «Арене Левый Берег», игра начнется в 13:00.

В последних поединках «Левый Берег» значительно прибавил: подопечные Виталия Первака кроме ничьи с «Оболонью» смогли переиграть «Черноморец», «Ворсклу» и ЛНЗ. Эти результаты позволили новичку УПЛ попасть на 11-е место и покинуть не только зону вылета, а и зону переходных матчей. И если бы не проигрыш «Шахтеру», то у «аистов» вырисовывалась бы серия из пяти поединков подряд без поражений.

«Верес» вторую часть сезона открыл разгромной победой над «Кривбассом», а за ней последовала виктория над «Колосом» благодаря неоднозначному пенальти на последних секундах игры. Сейчас ровенчане занимают 7 место в чемпионате, имея в своем активе 25 очков. На очереди у команды Шандрука матч с «Левым Берегом», где «Верес» стремится взять реванш за поражение в родных стенах.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «аистов» со счетом 3:1. В этой игре было много интересного: два незасчитанных гола «Вереса», нереализованный пенальти и фантастический второй тайм в исполнении «Левого Берега».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
7 марта 2025 -
13:00
Верес
Победа Вереса 2.50 Сделать ставку
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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