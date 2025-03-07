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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 13:20 | Обновлено 07 марта 2025, 14:31
278
0

Автогол Вовченко. Левый Берег вышел вперед в поединке с Вересом

Матч 20-го тура чемпионата Украины начался 7 марта в 13:00

07 марта 2025, 13:20 | Обновлено 07 марта 2025, 14:31
278
0
Автогол Вовченко. Левый Берег вышел вперед в поединке с Вересом
ФК Верес. Семен Вовченко

В пятницу, 7 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором играют «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».

Поединок проходит на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.

На 11-й минуте защитник «Вереса» Семен Вовченко срезал мяч в свои ворота и позволил сопернику выйти вперед.

Украинская премьер-лига, 20-й тур. 7 марта

Левый Берег – Верес – 1:0

ГОЛ! 1:0, С. Вовченко, 11 (автогол)

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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