Александр БАБИЧ: «Класс игроков Полесья выше нашего»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал поражение своей команды от «Полесья» (1:3) в матче 20-го тура УПЛ.

«Надо сказать, что команда провалила первые 15 минут игры. Ребятам не хватало уверенности. Пропустили гол из ничего. Сначала один футболист не выбил мяч, а затем и другой.

Класс футболистов «Полесья» выше нашего, и мы знали, что будем играть больше без мяча, поэтому нужно было играть на контратаках.

Во втором тайме произвели замены, перестроили игру. Стали играть более агрессивно и смогли забить.

Ошибки, которые у нас в защите, нужно исправлять, ведь дальше у нас очень важные матчи. Это игры за шесть очков, и нам нужно там побеждать.

К сожалению, до сих пор есть кадровые проблемы. У нас многие игроки болеют или травмированы. Это не оптимальный состав. Но это дополнительная возможность увидеть молодых футболистов», – прокомментировал Бабич.