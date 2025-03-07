ФОТО. Звезда мирового футбола объявил о разводе с женой. Неожиданно

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген объявил о разводе с женой Даниэлой после почти восьми лет брака.

Они начали встречаться в 2012 году, когда тер Штеген играл за «Боруссию» Мёнхенгладбах. В 2014-м Даниэла переехала с ним в Барселону после трансфера в каталонский клуб. Пара поженилась в 2017 году, а позже сыграла церковную свадьбу в Тоскане. У них двое детей.

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В совместном заявлении супруги отметили, что решение расстаться было нелёгким, но они сосредоточены на благополучии детей и продолжат сотрудничество как родители. Они также попросили уважать их частную жизнь.

Тер Штеген сейчас восстанавливается после разрыва подколенного сухожилия, полученного в сентябрьском матче против «Вильярреала», и надеется вернуться в строй в этом сезоне.