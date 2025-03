ФОТО. Звезда мирового футбола объявил о разводе с женой. Неожиданно

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген объявил о разводе с женой Даниэлой после почти восьми лет брака.

Они начали встречаться в 2012 году, когда тер Штеген играл за «Боруссию» Мёнхенгладбах. В 2014-м Даниэла переехала с ним в Барселону после трансфера в каталонский клуб. Пара поженилась в 2017 году, а позже сыграла церковную свадьбу в Тоскане. У них двое детей.

В совместном заявлении супруги отметили, что решение расстаться было нелёгким, но они сосредоточены на благополучии детей и продолжат сотрудничество как родители. Они также попросили уважать их частную жизнь.

Тер Штеген сейчас восстанавливается после разрыва подколенного сухожилия, полученного в сентябрьском матче против «Вильярреала», и надеется вернуться в строй в этом сезоне.

Hello all,



After careful consideration, Dani and I have decided to go our separate ways. This decision was not an easy one, as you can imagine, but we both believe it is the best step for us.



Our joint focus is on doing what is best for our children, ensuring they continue to… pic.twitter.com/lpC0stbHBA