Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 05:22 |
493
1

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо

Дье Калонджи завершает просмотр в киевском клубе

22 декабря 2025, 05:22 |
493
1 Comments
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
x.com. Дье Калонджи

В начале ноября в киевское «Динамо» на просмотр прибыл защитник юношеской сборной ДР Конго U-20 Дье Калонджи. По информации источников, футболист произвел положительное впечатление на тренерский штаб столичного клуба.

Сообщается, что в «Динамо» остались довольны игровыми качествами Калонджи и приняли решение подписать с ним полноценный контракт. На первом этапе африканский защитник будет выступать за молодежную команду киевлян, где сможет адаптироваться и проявить себя.

Контракт защитника принадлежит клубу «Селесте», который играет в чемпионате ДР Конго. Дье привлек к себе внимание после выступлений на Кубке африканских наций U-20, где провел четыре матча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал турнира.

По теме:
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Ливерпуль нацелился на бразильского суперталанта. Шахтер предложил €15 млн
Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Динамо Киев трансферы медосмотр трансферы УПЛ Дье Калонджи
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в АПЛ: известного топ-менеджера подозревают в педофилии
Футбол | 22 декабря 2025, 04:46 0
Скандал в АПЛ: известного топ-менеджера подозревают в педофилии
Скандал в АПЛ: известного топ-менеджера подозревают в педофилии

Влиятельный руководитель стал фигурантом дела

Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Футбол | 21 декабря 2025, 07:42 8
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии

Оказывается, что Бленуце хотел подписать «Шальке»

Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Бокс | 21.12.2025, 07:22
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21.12.2025, 17:11
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Прыжки с трамплина. Рекорда не будет: Кобаяси остановил Превца на КМ
Зимние виды | 21.12.2025, 21:27
Прыжки с трамплина. Рекорда не будет: Кобаяси остановил Превца на КМ
Прыжки с трамплина. Рекорда не будет: Кобаяси остановил Превца на КМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lesovij7
Все ясно, очередной игрок за мешок картошки
Ответить
0
Популярные новости
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 7
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 5
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
21.12.2025, 21:42
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем