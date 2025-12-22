Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо

В начале ноября в киевское «Динамо» на просмотр прибыл защитник юношеской сборной ДР Конго U-20 Дье Калонджи. По информации источников, футболист произвел положительное впечатление на тренерский штаб столичного клуба.

Сообщается, что в «Динамо» остались довольны игровыми качествами Калонджи и приняли решение подписать с ним полноценный контракт. На первом этапе африканский защитник будет выступать за молодежную команду киевлян, где сможет адаптироваться и проявить себя.

Контракт защитника принадлежит клубу «Селесте», который играет в чемпионате ДР Конго. Дье привлек к себе внимание после выступлений на Кубке африканских наций U-20, где провел четыре матча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал турнира.